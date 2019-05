'Son muchos años de trabajo reflejados en un llamado a la Selección'

Andrés Ibargüen es otro. Su paso por el fútbol internacional le ha ayudado a crecer como persona y como futbolista. Con mucha madurez habló ante la prensa colombiana y aseguró que está muy emocionado con esta convocatoria a la Selección Colombia, la que considera un premio a su trabajo y su esfuerzo.

Actualidad: "Soy un jugador más maduro, más inteligente, con más oficio y sacrificio. Son cosas que uno aprende con el tiempo, siendo más práctico también. Es lo que le he añadido a mi juego".



Llamado: "Me puse muy contento, son muchos años de trabajo reflejados en un llamado. Pero siempre he trabajado con humildad esperando que se den las cosas, eso me deja tranquilo".



Sensaciones: Siempre trato de competir y hacer las cosas bien. Dar lo mejor de mí, aportarle a mi club y tratar de hacer las cosas bien, aportar más en lo colectivo porque representamos a un país. Siempre hay ansiedad pero hay que estar tranquilo. Los 23 que escoja el DT van a ser los indicados. Sean los que sean".



Queiroz: Ha sido corto el tiempo pero en los trabajos que vamos teniendo vamos aprendiendo y aplicando conceptos que a veces son diferentes en los clubes. Él es muy claro en lo que quiere Lo más importante es aportarle al grupo y representar a un país.



