‘El esfuerzo y la entrega de los muchachos fue grande’: Gamero

Alberto Gamero sufrió durante todo el partido en La Paz, gritó, gesticuló, protestó, pero finalmente pudo celebrar la clasificación a la segunda ronda de la Copa Suramericana con Millonarios, pese a la derrota 1-0 frente a Always Ready. El juego de ida había terminado 2-0 a favor de su equipo. Esto dijo el DT azul en la rueda de prensa.

El plan inicial. “Sabíamos que iba a ser un partido duro y disputado, ante un rival que en los últimos partidos ha goleado. Lo sufrimos en el segundo. La idea era venir a hacer el gol y liquidar pero las circunstancias fueron adversas”.

Los antecedentes. "Había venido a Bolivia con Chicó y Tolima y no había perdido. Se perdió el invicto pero se ganó una clasificación que es importante. No queríamos perder".



Cómo vio a su equipo. “El esfuerzo y la entrega de los muchachos fue muy grande, el paso a siguiente ronda es muy importante para nosotros. Destaco las ganas, la actitud, la voluntad, el trabajo táctico y el esfuerzo. Enfrentamos un equipo complicado que en casa siempre se hace fuerte. Nos defendimos bien".



Faríñez. "Hay que decirlo. Parte de la clasificación la tuvo Wuilker con el penalti, pero también todos los muchachos por el esfuerzo, las ganas y la jerarquía que pusieron".



El penalti en contra. "Mis jugadores me dicen que no era penalti. Aparte de eso nos expulsan al jugador (Bertel). Hay dos faltas graves. A Dios gracias, estos muchachos fueron unos guerreros".



El balance ofensivo. "En el primer tiempo las opciones más claras las tuvimos nosotros. En el segundo tiempo después del penalti es normal sufrir en la altura y con el desgaste que se había hecho”.



DEPORTES