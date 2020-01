¿Le han cumplido los directivos? Esto responde Alberto Gamero 

Alberto Gamero, DT de Millonarios, se mostró satisfecho por la presentación de su equipo en el triunfo contra Santa Fe. Analizó el esquema, la defensa, el ataque, y lo que viene. Estas, sus principales declaraciones.

Balance: "Vamos comprendiendo más. Hoy, el 4-2-3-1, lo queríamos implementar porque en el 4-3-3 vi que el equipo no estaba sincronizado para eso y ,me parece que el módulo es el 4-2-3-1, con dos medios centros ordenados, Pereira y Duque. Vamos bien. Hay que entender que a veces hay que salir a presionar, salir a decirle al rival que es nuestra casa".



Defensa: "Estuvo a la altura, con errores normales, un par de mano a mano que Faríñez tuvo que salvarnos. Pero a medida que pasan los partidos los vemos más sincronizados. Vi el cuadrado defensivo con Pereira y Duque importante, aplicados. Vamos a seguir mejorando. Hubo respaldo, solidaridad".



Delanteros: "Zapata hizo uno y botó dos. Del Valle anota. Ortiz tiene otra. Cuando hay tres hombres en punta no es decir tengo tres delanteros, porque no son por dentro, no, hay uno por fuera a la izquierda y otro a la derecha, y con apoyo de Mackaslister y los laterales. Se van entendiendo. Falta mucho, pero vamos bien.



Vargas: "A veces peleamos porque James es suplente y es muy bueno. Juan Pablo nunca se desesperó, trabajo, lo tuve casi todo el año y sé como trabaja. Con la llegada de Godoy, todavía nos falta otro central o dos, o un mediocentro. Estamos mirando. No estoy tranquilo, si pueden venir más, bienvenidos, pero estamos trabajando con lo que tenemos".



¿Le han cumplido los directivos?: "Me han cumplido en todo, en todo. A Perlaza lo traje, a Varhas lo traje, a Luciano lo venía siguiendo, lo traje, a Pereira lo conozco muy bien, lo traje, del Valle era de Millonarios y es un jugador que a todos los técnicos nos gusta. Muchas veces cuando uno pide un jugador no es que la junta no lo quiere traer, sino que no se puede, porque el mercado está complicado. Me han cumplido... Gamero no va a venir a sacar 12 jugadores y traer 12, pero siempre supe que había muy buena base. Se vino abajo en las últimas fechas el semestre pasado. Tenia que complementar, cambiar algunos y me parece que vamos bien".



