‘Esto apenas empieza’: ‘Cucho’ Hernández

El sueño de cualquier jugador es vestirse con la camiseta de su selección. Pero más allá que eso es poder anotar en el debut y afortunadamente eso vivió Juan Camilo ‘el Cucho Hernández’ en el partido que Colombia le ganó 3-1 contra Costa Rica.

“Estoy sin palabras, no te imaginas lo que siento en este momento. Quiero disfrutarlo y darles las gracias a los compañeros que me dieron los goles ahí y hay seguir disfrutando”, dijo Hernández sobre sus anotaciones en entrevista con ‘Gol Caracol’.



El futbolista habló de su sentimiento. “Es algo que he soñado, porque ha sido difícil llegar hasta aquí. Agradecer a mi familia, hay disfrutar. Esto apenas empieza. Le dije a mi familia que apenas comienza una vida para mí en la Selección”, concluyó.



