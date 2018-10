El ‘Cucho’ Hernández quiere ‘aprovechar’ al máximo su convocatoria

Primer llamado a la Selección. Ha sido una experiencia muy linda, espero aprovecharla al máximo y disfrutar este momento. Pensé en mi familia, en el esfuerzo que ha hecho y todo lo que he luchado para estar aquí, hice méritos y espero demostrar porque me han dado la confianza. Aprovecharé la oportunidad, espero disfrutar y aprender de estos grandes jugadores.

Su posición en el campo. Yo estoy a completa disposición de jugar donde el profe (Arturo Reyes) necesite, daré todo de mi cuando me ponga la camiseta de la Selección Colombia. Cualquier posición es muy difícil, no he hablado de la posición en la que quiere que me desempeñe, pero me llena de ilusión e intentaré hacer mi mejor trabajo.



Sus compañeros en la Selección. Es un placer tener a jugadores de talla mundial, debo aprovecharlos. Hay muchos jugadores que vienen haciendo un gran trabajo, pero hay que aprovechar las oportunidades.



La actualidad en el fútbol español. Han sido muchos aprendizajes, cambié de posición, llegué de extremo y ahora juego de 9, y seguiré disfrutando este momento.



