‘De este Junior no se va a olvidar quien lo ha visto jugar’: Comesaña

Análisis de la final. Ya culminada la final hay un ganador que es Paranaense a quien felicitamos, porque triunfó. Hablando no de los penales sino de fútbol, de este Junior no se va a olvidar quien lo ha visto jugar. Este miércoles se dio una clase de fútbol defendiendo y atacando, en su cancha, en la que no estamos acostumbrados a jugar. Debimos haber resulto el partido incluso antes del penal que botó Jarlan barrera. Perdimos en nuestra ley, porque los penales estamos perdiendo desde el año pasado. He entrenado acá y en otros equipos y cuando llega el partido no la meten. Eso somos los seres humanos. Me voy con la satisfacción con lo que ha hecho Junior. Mañana será otro día y de esto se aprende.

El nivel de su equipo. Para mí fue una fiesta del fútbol y ver jugar a Junior otra vez me volvió a ilusionar. Este Junior que estamos viendo debe ser el mejor Junior de muchas épocas de vida del club.

Subir el ánimo. No quiero enviar mensajes. Estamos dolidos, pero quien tenga duda de este Junior que tenga un poco de paciencia y espera al domingo cuando enfrentemos a Medellín. Estamos triste, pero ya mañana estaremos en pie otra vez.



DEPORTES