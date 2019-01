‘Colombia es favorita para ganar el Suramericano’: Arturo Reyes

Cómo está el equipo. Bien. Estos muchachos están muy contentos. Hay una buena armonía en el grupo Tienen muchos deseos de comenzar ya la competencia. Estamos muy contentos tanto jugadores como cuerpo técnico de haber conformado el grupo que tenemos.

Fortalezas. La gran capacidad que hay en nuestros jugadores, que siempre la ha habido. La unión de grupo que tenemos. Es un término gastado, pero es una gran familia.



Aspiraciones. Sabemos que Colombia en estos momentos está bien ranqueado, que además de buscar la clasificación al Mundial, también podemos salir campeones suramericanos.



El trabajo de estos días. Simplemente tratar de hacer unos juegos para saber cuál sería la nómina inicialista.



Amistosos. En los dos juegos el comportamiento fue positivo. Defensivamente vimos un equipo bien armado, con una buena estructura defensiva, muy comprometidos todos los jugadores. Nos faltó algo de ataque, especialmente en el juego contra Junior, pero contra Unión Magdalena mejoramos.



Debut. Venezuela es un buen rival para empezar. Ellos vienen trabajando año y medio. Sus jugadores ya son profesionales, allá hay norma, así que pueden tener más de 30 partidos como profesionales. No podemos desconocer el trabajo de Rafael Dudamel.



Los que no están. Siempre se quedan jugadores por fuera. Del exterior hubiésemos querido tener algunos, pero los que están acá tienen mucha capacidad y estamos seguro que haremos las cosas bien.



La norma Sub-20. Sería muy importante volver a tenerla en la Liga. porque les daría más bagaje a estos muchachos. Se debe hacer con convicción desde la parte dirigencial.



Rivales. Con el único que no nos hemos enfrentado es con Bolivia. Hemos visto videos de ellos. Estamos todos muy parejos. Los favoritos se dan antes de la competencia, pero en el juego puede pasar cualquier cosa. Hay buenas selecciones, con buenos jugadores y Colombia no es la excepción.



Favoritismo. Antes de empezar la competencias me parece que sí. En la historia Colombia ha tenido buenos jugadores y ha hecho buenos suramericanos y esta no puede ser la excepción. Estamos convencido de que estos muchachos nos van a dar la alegría.



DEPORTES