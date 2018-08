‘Hubo un acuerdo con James para que no viniera’: Arturo Reyes

En entrenador encargado de la Selección Colombia, Arturo Reyes, habló sobre su primera convocatoria al mando del equipo mayor. El actual DT de la sub-20 dejó en claro que no busca reemplazar a José Pékerman, explicó la decisión de no llamar a James Rodríguez y sobre los criterios para hacer la lista.



Reyes, en comunicación con Caracol Radio, también afirmó que ha hablado con algunos jugadores y que su principal objetivo no está en la Selección Mayor sino en la sub-20.

¿Ha hablado con Pékerman?

​

No hablé con él, para nada. Esta es una nómina que formamos con mi cuerpo técnico. En estos momentos no tengo contacto con él. A mí me avisaron cuando empezaron las negociaciones con el cuerpo técnico actual, entonces con mi gente empezamos a ver jugadores que se estuvieran destacando.

¿Qué tanto pesó el criterio ‘juventud’ para esta convocatoria?

​

Muchísimo, pero si se dan cuenta la mayoría de estos jugadores tienen experiencia a nivel profesional. En su mayoría han estado en procesos de selección, que para mí es muy importante porque eso habla del trabajo que se hace en divisiones menores.



¿Ud está aspirando a quedarse en el puesto de la selección mayor?

​

No, para nada. Yo estoy contratado por la Federación para volver a llevar a un Mundial a la selección sub-20, en Polonia. Estamos trabajando para eso, llevamos 6 meses muy buenos, simplemente esto es algo momentáneo y apenas terminemos continuaremos con nuestro trabajo en la sub-20.



¿Qué tipo de selección vamos a ver?

​

Este equipo se caracteriza porque tiene mucha capacidad, riqueza técnica en todos los jugadores. Nosotros como entrenadores lo único que podemos hacer es crear contextos para que los jugadores se desarrollen y vamos a tratar de que se sientan cómodos en el campo.



Desde su experiencia, ¿cuál es el fútbol que le gusta?

​

Como a todos los colombianos a mí me gusta u equipo equilibrado que sepa atacar y se defienda no por cantidad, sino por conceptos, y vamos a intentar que estos muchachos nuevos puedan encontrarse dentro del campo con los experimentados.



¿Por qué no fue convocado James?

​

Hubo una comunicación a nivel de la Federación con James y se llegó al acuerdo de que no estuviera en esta convocatoria, seguramente el próximo mes estará, pero ahora lo más importante es que finalice su proceso de recuperación completamente y vaya entrando progresivamente en los juegos. Queremos que primero esté con ritmo.



¿Con qué jugadores ha hablado?

​

Con Juan Fernando Quintero, Luis Díaz, Jeison Murillo, Carlos Bacca y Mateus Uribe.



Si Pékerman no sigue, ¿cuál es el perfil de técnico que necesita Colombia?

​

Esa es una decisión de la Federación. Ellos en su entender encontrarán una persona que conozca el medio y van a encontrar a alguien que encuentre el sentir del jugador colombiano y ahora no es muy difícil estar al tanto de lo que pasa.



