‘Boca no tiene purgatorio, es el cielo o el infierno’: Alfaro

Gustavo Alfaro fue el técnico que designó Boca Juniors para remplazar a Guillermo Barros Schelotto. Este miércoles, un día antes de que el club regrese a los trabajos, fue presentado oficialmente. El entrenador aseguró que fue una difícil decisión llegar al equipo, pero lo hizo por una promesa a su padre.

Esto dijo en la rueda de prensa:

Su llegada. Para mí es una mezcla de orgullo y desafío de estar acá. No fue una decisión sencilla para venir a Boca, porque se cruzaban una cantidad de sensaciones dentro mí, pero siento que estoy cumpliendo un compromiso que asumí con mi viejo, cuando dejé la ingeniera química para ser entrenador de fútbol y le dije que iba a llegar a lo más grande del fútbol argentino. Siento que estoy en un lugar muy difícil, muy lindo, en el que tengo desafíos muy fuertes y tengo el desafío de estar a la altura de Boca.



La presión. Uno tiene claro que la vara está muy alta, lo hablamos con el presidente. Sabemos que la vara de Boca está muy alta, que obviamente que estamos obligados a ganar todo lo que jugamos, tenemos desafíos fuertes y debemos cumplirlos. Para mí Boca no tiene purgatorio es cielo o infierno. Hay que ganar y salir campeón. Para nosotros los entrenadores es una decisión muy fuerte de venir acá. Tuve que trabajar 25 años para llegar a un lugar como este. He pasado por todas las etapas de entrenador y siempre me ha costado, ha sido cuesta arriba. A veces te toca un lugar para salvar la categoría, salir campeón, evitar un descenso, cada lugar tiene su estadio. En definitiva cuento con un plante muy rico.



Levantar al grupo. En el fútbol a veces los estados del ánimo son como boomerang que van a un lado y luego te impulsan para el otro lado. El impulso es importante que nos lleve a una madurez, cuento con Boca desde su plante desde su dirigencia, ese compromiso para darle a Boca las cosas que están necesitando.



No tener parentesco con Boca. También me han dicho que había sido el único técnico que habái sido campeón y no había sido DT de Boca. Obviamente hay un montón de ventajas que uno trae, cuando los pasillos los conoces, cuando la idiosincrásica propia la tienen en tu ADN formativo. Trato de palpar y empaparme de de la idea en donde me toca trabajar, entiendiolo de la misma manera.



Su trabajo. Vengo a tratar de contribuir desde mi posición con mis jugadores para que todos peleemos por lo mismo. El nosotros es más importante que el yo. La verdad si después tenemos el goleador o el arquero menos vencido no me importa. Para mí la palabra imposible no existe, siempre se puede pelear por algo más. Es mi manera de proceder.



El plantel. Lo que a mí me demostró 25 años de experiencia es que el momento más importante está acá, en la conformación del plantel. Hay poco tiempo para fichar, para tomar decisiones, porque es un mercado corto. Desde lo futbolístico dije que quería tener un equipo que contemple todas las formaciones posibles. Los equipos que empiezan no son los que terminan, los que comienzan son los que están en la cabeza del entrenador, pero los que terminan son los que devuelve la cancha. Quiero tratar de utilizar todas las bondades que tiene este grupo.



DEPORTES