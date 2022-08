El flamante centrocampista del Manchester United, el brasileño Casemiro, podría debutar el sábado en la Premier League en el desplazamiento de su nuevo equipo a St. Mary's para medirse al Southampton, afirmó este viernes el técnico del club inglés en rueda de prensa.

"Casemiro está listo. Realizó todas las sesiones de entrenamiento. Primero, individualmente y, en los últimos días, con el equipo", explicó el neerlandés Erik Ten Hag.

Facebook Twitter Linkedin

Erik Ten Hag, técnico del Manchester United. Foto: Paul Ellis. AFP



El partido se verá en Colombia a partir de las 6:20 de la mañana, con transmisión de ESPN y Star+.

Así se dio la llegada de Casemiro al Manchester United



Después de que el club inglés pagara al Real Madrid una suma de 60 millones de libras (71 millones de dólares), Casemiro se presentó el lunes ante su nueva afición en la previa de la victoria de los Red Devils sobre el Liverpool (2-1) en Old Trafford.



La ausencia del delantero francés Anthony Martial por problemas en el tendón de Aquiles también dará más opciones al portugués Cristiano Ronaldo de salir a jugar incluso desde el inicio del encuentro, pese a su deseo de abandonar el club.

Facebook Twitter Linkedin

Cristiano Ronaldo. Foto: AFP



"Me siento como si tuviera 20 o 18 años, estoy ansioso por empezar y emocionado por estar entre mis compañeros, jugando en el estadio (Old Trafford)", señaló Casemiro en una entrevista publicada en la web del club inglés el jugador brasileño, que cumplió 30 en febrero.



"Me han dado una bienvenida muy cálida. Ya he sentido el especial afecto de todo el mundo hacia mí y eso por supuesto es muy importante", agregó

Casemiro, que en su mensaje de despedida a los madridistas, el lunes, no pudo contener las lágrimas.



DEPORTES

Con Efe y AFP