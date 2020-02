Reyes aguanta en la Federación, pero las críticas no se detienen

Una semana después de la eliminación de los Olímpicos de Tokio 2020, el trabajo de Arturo Reyes al frente de la Selección Colombia Sub-23 sigue siendo muy cuestionado, aunque su continuidad como empleado de la Federación Colombiana de Fútbol parece ser un hecho.

Al menos, eso es lo que tiene en la cabeza el presidente de la entidad, Ramón Jesurún, quien defendió la labor de Reyes. “El profesor Reyes hizo un trabajo serio, profesional, todos lo conocemos a él, intentó conformar la mejor Selección. Hubo muchos jugadores con los que no se pudo contar por estar participando en las ligas de los países europeos. Eso hizo un poco de mella, pero también hay que reconocer que los otros participantes tuvieron el mismo problema. Fui testigo de la seriedad y responsabilidad con la que el profesor Reyes manejó esta Selección”, declaró Jesurún al diario El Heraldo.



Lo del fenómeno de los ‘europeos’ no solo lo vivió Colombia. Para citar solo un nombre de cada uno de los finalistas del Preolímpico, a Uruguay le faltó Federico Valverde; a Brasil, Rodrygo, y a Argentina, Lautaro Martínez.



En cambio, Reyes, el primer técnico colombiano que fracasa en su intento de llegar a los Olímpicos jugando el torneo en casa, dejó por fuera a varios jugadores del medio local que pudieron dar una mano. Algunos ni siquiera fueron convocados, como Déiber Caicedo y Andrés Colorado, del Cali; Yeison Guzmán, de Envigado; Luis Miranda, hoy en Tolima, o Yulián Gómez, del Medellín. Y hubo otros que aparecieron en convocatorias, pero no en la lista final, como Nicolás Hernández, de Santa Fe, o Jhon Arias, del América.



Una de las quejas recurrentes sobre la preparación de las selecciones es la falta de partidos internacionales. Este equipo los tuvo, ocho en total. “Uno a la distancia queda un poco confundido para encontrar la razón, pero si la queja era la preparación, que no se pueden conseguir partidos amistosos, esta vez no fue así”, intentó explicar Jorge Luis Bernal, quien dirigió la Selección Colombia en los juegos Odesur de 1986, en los que clasificó a los Panamericanos de Indianápolis, un año después.

“Las programaciones de Conmebol nunca son sorpresivas, ya se sabe cuándo van a jugar. Valdría la pena apostarle a mayor planeación, más tiempo para acertar, para no elegir a la ligera”, agrega.



Jaime Herrera Correa, presidente de la Liga de Fútbol de Antioquia, que ha ganado las últimas 13 ediciones del campeonato nacional juvenil de Difútbol, cree que hay que darle un giro al asunto.



“La Federación Colombiana de Fútbol está en mora de oxigenar esta categoría. Hace rato venimos dando tumbos, hay una elección irregular de los jugadores, en el Preolímpico se dejaron de lado muchos jugadores que estaban en el torneo local por algunos que están en el exterior, pero no son figuras”, explica Correa.

“Hay que revisar todas las selecciones, la Sub-15, la Sub-17, la Sub-20, hay una cantera importante y entrenadores que se han preparado. Estamos apostando mucho al entrenador de la Costa. Si da resultados, pues no sería problema, pero si no, que eso los lleve a replantear”, asegura.



Agustín Garizábalo, entrenador y descubridor de talentos como Juan Guillermo Cuadrado, Rafael Santos Borré, Gustavo Cuéllar o Luis Fernando Muriel, cree que el problema es de lado y lado.



“Ese Preolímpico fue un torneo sui géneris. Hubo un gran potencial que no se pudo convocar, pero Argentina, Brasil y Uruguay tienen mucho más de dónde echar mano. Pero acá los profesionales no tienen

Garizábalo cree que el problema de formación también pasa por los entrenadores: “Reyes y (Héctor) Cárdenas (DT de la Sub-17) son buenos técnicos, pero no tienen el recorrido internacional para dirigir esta categoría. ¿Qué había dirigido Reyes? Patriotas y Barranquilla. Entonces, los partidos en que mejor se vio su equipo fueron contra Argentina y Brasil, en los que pudo hacer lo que mejor sabía, esperar y contragolpear, como lo hacía en Barranquilla”.



Tanto Garizábalo como Bernal mantendrían a Reyes. “Deberían estar como asistentes en procesos de cuatro o cinco años, luego sí llegar al cargo. Un cuerpo técnico que ya tenga recorrido. A veces sale el chepazo, como con la Sub-20, que clasificó jugando muy mal. No fue un proceso programado. Pero ellos tienen potencial”, dijo el primero.



Bernal cree que la relación de Reyes con la Selección de mayores debe ser aún más cercana. “El profesor Queiroz debe ser aprovechado por la dirigencia del fútbol colombiano, no solo Reyes, sino para una serie de valores que hay en el territorio nacional: que cuando haya una convocatoria de cinco, ocho días, haya técnicos nacionales que incluso reciban hasta charlas de Queiroz. Que no se nos repita la historia de (José) Pékerman, que no fue culpa de él: el contrato no lo comprometía a ninguna clase y ninguna ilustración”, dice.



Ya Queiroz presentó un plan de trabajo a largo plazo para integrar todas las selecciones, incluso para implantar una misma manera de jugar. Algunas pinceladas de eso se vieron en el Preolímpico, en el juego contra Brasil. El respaldo a Reyes no es unánime.



“Vi al equipo quedado físicamente. En esta categoría tienen que estar preparados para eso, no es juvenil ni infantil, es una categoría de mayores de 20 años. Quedo muy preocupado”, dijo Álvaro González Alzate, vicepresidente de la FCF y titular de Difútbol. Por ahora, el DT sigue. Y los cuestionamientos también.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc