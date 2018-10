De nuevo, Juan Carlos Osorio habló de la opción de dirigir a Colombia

El técnico del seleccionado paraguayo de fútbol, el colombiano, Juan Carlos Osorio, salió al paso de las afirmaciones que dicen que en caso de recibir una oferta del combinado nacional de su país abandonaría las toldas paraguayas.

“Nunca me aferré al contrato. Siempre le manifesté a mis jefes que el día en que no quieran contar conmigo me dicen y me voy. Se habla demasiado de lo extrafutbolístico, y prefiero hablar del juego, del proyecto en el que estoy. Lo demás, es lo demás, y de eso no tengo control”, dijo Osorio este lunes.



Y agregó: “Yo no voy a debatir con nadie sobre supuestos, yo hablo sobre la realidad. Hoy estoy aquí en Paraguay, estoy a gusto, y como siempre ha sido mi objetivo, tratando de aferrarme más a este proyecto”.



Desde hace tiempo se viene manejando de que Osorio tiene una cláusula en el contrato que lo une a Paraguay, que le da la opción de irise si Colombia lo requiere como DT.

“A usted quién le garantiza que su pareja le va a dar amor eterno. Nadie le garantiza eso. Queremos hablar de la posición de los demás, pero no evaluamos la nuestra (...) Estoy en el fútbol porque es mi pasión y mi vida. Si estoy cómodo y feliz en este proyecto aquí estaré hasta que me pidan mis jefes y cuando no, se lo diré a todos”, afirmó el técnico.



“El fútbol, en mi opinión, es un medio mezquino, donde abunda la envidia, la falsedad la hipocresía, el hablar de los demás colegas, de criticar. Como sociedad somos de doble moral, de falsas modestias”, agregó Osorio.



El estratega nacional dijo: “Mi compromiso es con mi familia, conmigo mismo, con mi vocación y le doy el 100% a todos mis compromisos. Me ocupo de lo que puedo influenciar, de los demás ni me ocupo ni me preocupo”.



“Yo a nadie le prometo nada, ni a mis familiares. Si ustedes quieren que les dé una respuesta a futuro, no se las voy a dar”, sentenció el técnico colombiano.



