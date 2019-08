Presidente del Nápoles tiene otros candidatos más allá de James  

El presidente de Nápoles, Aurelio De Laurentiis, fue consultado nuevamente sobre la posibilidad de que su equipo fiche al colombiano James Rodríguez. El dirigente no lo descarta, aunque confiesa que tiene otros jugadores en la carpeta.

De Laurentiis dijo en el programa Fuera de Juego de Espn que le interesan Hirving Lozano, James Rodríguez y Everton Soares.



"Me gusta Lozano, que es joven, más que James, por ejemplo. Pero James tiene mucha experiencia.y ha trabajado dos veces con Ancelotti, da otro tipo de garantía. Si tenemos que considerar quién es más útil para el equipo, tengo una opinión, el director deportivo Giuntoli tiene otra y Ancelotti otra. Son ideas personales, así que lo que digo no es tan importante".



Entre tanto, el técnico del Nápoles, Carlo Ancelotti, también fue consultado nuevamente por la opción de que el equipo fiche al colombiano.



El técnico, que tuvo a James en el Real Madrid y en el Bayern Múnich, manifestó: "No quiero hablar de James ahora mismo. Es un tema del que se habla demasiado. Si tengo que hablar con él de algo, lo hablo directamente con él".





