Dayro Moreno pone a temblar a Once Caldas: estaría negociando con histórico del FPC

El delantero Dayro Moreno tuvo una buena temporada de Liga 2023-II y pese a que Once Caldas no clasificó a los cuadrangulares finales, el goleador hizo 11 goles en la fase de todos contra todos y sirvió para acercarse al récord de Sergio Galván Rey.



Sin embargo, su continuidad con Once Caldas no está definida y aunque hace unos días confirmó que estaba negociando ampliar su contrato con el blanco, blanco, aún no hay un acuerdo formal para seguir jugando en 2024 con el equipo de sus amores.



Dayro Moreno con los directivos del Once Caldas. Foto: Duván Marín Martínez.

Tras la incertidumbre que hay por el tema de su renovación, la prensa de Manizales ha empezado a informar que Dayro Moreno estaría pensando en negociar con otro club del fútbol colombiano y entre ellos, está el Deportivo Cali.



Según Noticias del Once, el artillero tolimense podría abandonar la institución en la que ha logrado hacer historia para unirse a las filas del Deportivo Cali, club que estaría en conversaciones con Dayro en caso de no ampliar su vínculo contractual.

📌🇮🇹 Dayro Moreno está en conversaciones con el @AsoDeporCali.



Aún no ha llegado a un acuerdo con @oncecaldas para renovar su contrato. pic.twitter.com/Qt1FlHTN0S — Noticias Del Once (@NoticiasdelOnce) November 15, 2023

​Por ahora, hay que esperar si finalmente el Cali decide ir por el segundo goleador histórico del fútbol colombiano, pero todo dependerá de lo que le ofrezca el Once Caldas al jugador de 38 años.

Con información de Futbolred.

