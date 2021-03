Video: Dayro Moreno huye de bar en Bolivia tras agresión de hinchas

El delantero colombiano Dayro Moreno, quien ahora juega para el Oriente Petrolero de Bolivia, causa polémica en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.



De acuerdo con los portales de noticias de ese país, Moreno fue encontrado por hinchas en un bar de la ciudad. Los aficionados del equipo lo reconocieron, lo increparon y le reclamaron por su comportamiento.



El malestar de los aficionados con el colombiano fue evidente. Incluso, obligaron al delantero a salir del bar. Algunos hinchas más violentos lo insultaron. A Dayro no le quedó opción que huir del grupo de seguidores.



Dayro estaba en su día de descanso, pues el sábado jugó los 90 minutos con Oriente Petrolero en la derrota 1-0 contra Independiente Petrolero, en la segunda fecha de la Liga Boliviana.



Oriente Petrolero no inicio bien el torneo. En la primera fecha cayó 5-2 con The Strongest. Hasta el momento, el colombiano no ha anotado.

Este es el video

El colombiano Dayro Moreno fue encontrado en un boliche en Santa Cruz de la Sierra en estado de ebriedad, los mismos hinchas de Oriente Petrolero fueron hasta el lugar y lo sacaron a la fuerza. pic.twitter.com/iMhQ64zb9L — Fútbol Boliviano Arg🇦🇷 (@ArgBolivia) March 22, 2021

