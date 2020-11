Problemas en la defensa de Colombia: la situación de Dávinson Sánchez

Una novedad inesperada y delicada tiene la Selección Colombia para el partido del viernes contra Uruguay en la eliminatoria al Mundial de Catar, y es la situación del defensor Dávinson Sánchez, quien está en duda para el partido.

Sánchez, que esta semana celebró que es papá, no pudo unirse a tiempo al seleccionado con sus compañeros. El problema es que por dificultades logísticas, no pudo llegar este miércoles, así que solo hasta el jueves, es decir a 24 horas del partido, será esperado en la concentración en Barranquilla.



"En cuanto a Dávinson Sánchez, el jugador no pudo llegar a la concentración por problemas logísticos en su viaje, por tanto es esperado mañana en horas de la tarde", explicó la Federación en un comunicado. .



Sánchez es un hombre fijo de la zaga de Colombia y su ausencia en el primer partido de esta doble jornada eliminatoria sería una baja de peso.



Si como todo indica Sánchez no está en este partido, se perfila como titular el defensor Jeison Murillo, del Celta de Vigo, para que haga pareja con Yerry Mina. La otra opción es la de William Tesillo.





