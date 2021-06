Davinson Sánchez piensa en la constancia para ganarle a Argentina

El 0-3 de Lima quedó atrás. Colombia se prepara para recibir este martes a Argentina en el Metropolitano.



Una prueba de oro y una oportunidad de volver al grupo de los favoritos para ir al Mundial de Catar 2022. Esto dijo Davinson Sánchez previo al encuentro.



Agüero. Todos lo conocemos, siempre fue un referente. Siempre hay grandes expectativas cuando se le enfrenta. Sabemos del potencial que brinda como complemento de los demás jugadores de Argentina. Hay que tener todas las precauciones para anularlo y hacer que no sea tan determinante.



Controlar a Messi. Siempre que se enfrentan jugadores de su talla, se intentan muchas cosas para detenerlo. Por lo que ha hecho, lo que representa. Colombia hace mucho tiempo no piensa en individualidades. Como defensor tengo que estar uy atento, no es un partido más, nos puede catapultar a ser serios candidatos en los primeros puestos.



Juego aéreo. Siempre queda mucho por mejorar. La selección venía haciendo cosas interesantes, nosotros tenemos la obligación de venir mejorando. No pasa otra cosa como quedarnos en el juego de Lima. Son muchas cosas a mejorar, para mí, ser más constante en el juego. Que no se pierda la comunicación. Es la clave para el partido.



Conocerse entre los centrales. Se vio reflejada la importancia, Reinaldo vino y aportó su experiencia. Nosotros plasmamos lo que nos quiso implementar. Reconocer en donde estamos, cómo se juegas en la selección, es importante. La memoria de juego. Cuando has compartido con compañeros es más fácil la comunicación y la confianza en partidos importantes.



Diferencias del proceso. Tanto en el proceso anterior (con Queiroz) como ahora (con Rueda) la ambición es proponer y jugar. El fútbol es cambiante, todo hace que sea más dinámico. Dentro de cada estilo de juego reina el potencial de los jugadores. El profe Reinaldo ha aportado lo que sabe, sin desconocer que el trabajo de los jugadores saca todo adelante.



Que le dice Reinaldo. Todo el grupo da confianza. No ha sido una temporada fácil para mí, no jugué muchos partidos. Cuando pensamos en resultados como equipo también. Fue mucho más colectivo lo que no se pudo hacer. El fútbol no siempre es color de rosa, la experiencia me ha ayudado a entender que a veces no es el tiempo de uno. Nunca uno tiene que sentirse mal, es motivación.



