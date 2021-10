David Ospina ya es una leyenda de la Selección Colombia

Hacía rato que David Ospina no tenía una actuación tan determinante como la que tuvo el jueves en Montevideo, donde Colombia sacó un punto que puede ser clave para el futuro de la clasificación al Mundial de Catar-2022.



La última vez que Ospina había tenido un papel estelar en un partido de la Selección fue, justamente, contra el mismo rival del jueves, Uruguay, pero en la Copa América de Brasil. Ese día fue clave a lo largo de los 90 minutos, al atajar tres pelotas de gol, y luego, en la definición desde el punto penalti, cuando detuvo dos cobros, a José María Giménez y Matías Viña.



Y no es que Ospina lo haya hecho mal. De hecho, respondió bien cuando lo exigieron y en los goles que ha recibido en la eliminatoria no ha tenido mayor responsabilidad. Cabe recordar que Ospina no atajó la tarde del triste 6-1 en Quito que hoy tiene a Colombia en la zona de repechaje.

Ospina agranda su marca en la Selección

David Ospina hace parte del plantel titular del Nápoles de Italia. Foto: AFP

A los 33 años, Ospina sigue aumentando su marca de partidos jugados con la Selección: el jueves llegó a 117 encuentros con el equipo. Y desde su debut, el 7 de febrero de 2007, cuando apenas tenía 19 (qué curioso, también contra Uruguay), se ha mostrado casi siempre como un portero muy confiable.



En las dos eliminatorias que terminaron con tiquete a la Copa del Mundo, Ospina tuvo varias actuaciones importantes. En la ruta hacia Brasil 2014 fue clave en dos juegos: el debut de José Pékerman, contra Perú en Lima, que terminó con triunfo colombiano por 0-1, con gol de James Rodríguez, y el 0-0 contra Argentina en el Monumental, en el que atajó de todo. Y tuvo dos momentos claves también en el camino hacia Rusia 2018: el juego contra Venezuela en Barranquilla y el valioso triunfo en Quito contra Ecuador.



Es tan importante lo de Ospina con la Selección que, desde Leonel Álvarez, pasando por Pékerman, Carlos Queiroz y Rueda, el puesto y el número 1 han sido suyos. En los últimos 10 años solo se ha perdido tres partidos de eliminatoria: los dos primeros de la actual clasificatoria, por lesión, y el 6-1 contra Ecuador en Quito, cuando Queiroz lo mandó al banco.

El momento de Ospina en el Nápoles

El momento de Ospina es importante, no solo en la Selección sino también en su club, el Nápoles de Italia, a tal punto que incluso podría haber algún movimiento en el mercado en los próximos meses, puesto que su contrato con ese club termina al final de la actual temporada.



Justamente ayer, el diario Tuttosport aseguró que Juventus tiene al portero colombiano en carpeta para llevarlo a sus filas.



“El interés por el colombiano David Ospina no ha menguado, su contrato expira en menos de nueve meses con el Napoli y ya fue monitoreado el verano pasado: tiene 33 años y sin duda es un portero confiable”, dice la publicación.

Ospina se ganó el puesto tras una lesión de Alex Meret, y ahora, con dos arqueros de primer nivel, el técnico Luciano Spalletti tiene el dilema. Ayer fue consultado sobre el tema. “Son porteros muy fuertes, los evaluaré de vez en cuando”, dijo.



Cuando todo lo demás falla en la Selección, ahí está David Ospina. El portero es determinante cuando la Selección lo necesita.



