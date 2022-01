El polaco Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, ganó por segundo año consecutivo el premio 'The Best' de la FIFA con cuatro puntos de ventaja sobre el argentino Leo Messi, exatacante del Barcelona y ahora en el París Saint Germain.



(Le puede interesar: Robert Lewandowski gana el premio 'The Best' de la Fifa)

Los cinco más votados fueron:



1. Robert Lewandowski (POL) 48 puntos

2. Leo Messi (ARG) 44

3. Mohamed Salah (EGY) 39

4. Karim Benzema (FRA) 30

5. N'Golo Kante (FRA) 24.



(Lea además: Erik Lamela, reviva el mejor gol que le dio el premio Puskas, video)

Los votos de Colombia

Las votaciones fueron de los capitanes de las selecciones nacionales del mundo, seleccionadores y periodistas. Por Colombia votó el portero David Ospina como capitán.



El portero votó a mejor Jugador al argentino Lionel Messi. En segundo lugar a Lewandowski, y en tercer lugar a Cristiano Ronaldo.

(Lea también: Duván Zapata: el equipo más rico del mundo anuncia que va por él)



El DT Reinaldo Rueda, en calidad de seleccionador de Colombia, también votó a Messi, en segundo lugar a Lewandowski y en tercer puesto a Benzema.



Como periodista colombiano, votó Diego Rueda, de Caracol Radio, y su elegido fue Lewandoeski, luego Messi, y luego Benzema.



Messi, por su parte, votó a Mejor Jugador a Neymar, su compañero en el PSG.

Los votos a Mejor DT

En cuanto a mejor entrenador, el voto de Ospina fue para Tuchel (Chelsea), que fue el elegido.



Su votación fue: Tuchel, Simeone, Guardiola.



Los votos de Reinaldo Rueda:

Lionel Scaloni, Roberto Mancini y Thomas Tuchel.





DEPORTES