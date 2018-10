David Ospina, el único dueño del arco de la Selección Colombia

Si hay un puesto fijo y que no amerita dudas ni discusión en la Selección Colombia, no de ahora, sino desde las dos últimas eliminatorias, es el del arquero. David Ospina es el titular inamovible. Nadie amenaza su puesto en este momento. Su suplente más fiel ha sido Camilo Vargas. Otros arqueros se han acercado, han acariciado el puesto, se han dado el gusto de estar en la concentración, pero siempre a la sombre de David.

En estos partidos amistosos posmundial de Rusia, los dos anteriores contra Venezuela y Argentina, y los que vienen contra Estados Unidos y Costa Rica, han aparecidos nuevos nombres para el arco del equipo nacional, no para amenazar la titular de Ospina, sino más bien como el eventual segundo o tercer arquero. En ese escenario aparece en esta convocatoria, lleno de expectativas, el joven portero del Deportes Tolima, Álvaro Montero, tal como apareció Iván Arboleada, el arquero de Banfield, en la pasada fecha Fifa.



Ellos son arqueros jóvenes a los que el cuerpo técnico encargado, encabezado por Arturo reyes, les ha dado la posibilidad de acercarse a la selección. Arboleda no atajó en los pasados juegos. Probablemente Montero no lo haga ahora. Así le ha pasado también a Vargas, quien en su momento estuvo detrás de Ospina y Mondragón, y heredó el segundo puesto tras el retiro de Faryd. Vargas pasa un buen momento en el Cali, pero no está en esta convocatoria. Otros como él han estado ahí, pero con menos opciones: Cristian Bonilla, Leandro Castellanos (hoy lesionado), David González, Róbinson Zapata, ‘Neco’ Martínez y hasta José Cuadrado, quien fue al Mundial de Rusia como tercer arquero.

La sangre nueva

Montero ya no es ningún desconocido. Algunos lo recordarán por defender el arco de Colombia en el Suramericano Sub-20 del 2015 y en el mundial juvenil. Pero actualmente es reconocido por sus atajadas en el Tolima. El joven portero de 23 años llegó al equipo de Ibagué a comienzo de año para ser campeón. La lesión del titular, Joel Silva, le abrió la oportunidad y no la desaprovechó. Le atajó penalti al Medellín en la semifinal de la Liga anterior y dos penaltis a Nacional en la final. Tolima, de sus manos, logró su segunda estrella.

Álvaro Montero Foto: GUILLERMO OSSA/CEET

“Es el fruto del trabajo que se viene haciendo en este año. Lo que he dicho, crecer aprender y trabajar mucho”, dijo el portero a su llegada a Estados Unidos, donde ya está concentrado con el equipo nacional para los amistosos contra Estados Unidos, este jueves, y Costa Rica, el próximo martes.



Montero vive un año espectacular en su carrera, por el título con el Tolima y por esta convocatoria. El portero, nacido en Guajira, debutó profesionalmente en Brasil, en el Sao Caetano, donde disputó 17 partidos. Estando allí recibió la convocatoria de la Selección Colombia Sub-20. Luego pasó al San Lorenzo de Argentina, donde no llegó a jugar. Regresó a Colombia para atajar en el Cúcuta Deportivo, en la B, pero solo jugó en partidos de la Copa Colombia, hasta que finalmente se concretó su llegada al cuadro de Ibagué.

En la pasada convocatoria el elegido como segundo arquero fue Iván Arboleda, quien también tiene proyección a futuro en la Selección y estuvo en la Selección SUb 17 en el Suramericano del 2013. Arboleda, arquero de 22 años y quien tuvo su primer acercamiento a la Selección cuando fue incluido en la lista provisional de 35 jugadores para el Mundial de Rusia. Finalmente no quedó. Volvió para la anterior fecha Fifa y ahora no fue citado. “Pensar en ser el reemplazo de Ospina es una cosa de locos. Lo que sí quiero es aprender de él”, dijo Arboleada en una reciente entrevista en el 'País' de Cali.



Sin embargo, Colombia sigue confiando el arco en el arquero de más experiencia que tiene, Ospina, de 30 años, quien ahora ataja para el Nápoles de Italia y quien lleva dos mundiales. Los demás quieren estar cerca, para cuando llegue el momento de la renovación.

Número de los arqueros en la Selección desde 2012

David Ospina

69 partidos jugados

51 goles recibidos

38 convocatorias



Faryd Mondragón

6 partidos jugados

2 goles recibidos

14 convocatorias

RETIRADO



Camilo Vargas

5 partidos jugados

1 gol recibido

30 convocatorias



David González

1 partido jugado

un gol recibido

5 convocatorias



Róbinson Zapata

1 partido jugado

3 goles recibidos

5 convocatorias



Leandro Castellanos

1 partido jugado

2 goles recibidos

4 convocatorias



José Fernando Cuadrado

1 partido jugado

0 goles recibidos

5 convocatorias



Convocatorias sin jugar

6 Cristian Bonilla

2 Luis Enrique 'Neco' Martínez

2 Iván Arboleda

1 Álvaro Montero



