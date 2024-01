¿Fin del sueño Atlético Nacional? David Ospina despierta fuerte interés en Brasil

Atrás quedó la grave lesión de codo que lo dejó casi un año sin jugar: el arquero colombiano David Ospina ya demostró que está listo para competir, y su regreso a la Selección Colombia dejó claro que sigue vigente y está listo para los retos que le traiga el 2024.



Ospina no tiene fija su continuidad en Al-Nassr de Arabia Saudita, y el equipo de Riad estaría abierto a una negociación para dejarlo salir. Así, ya se habla de un interés de varios clubes, en Colombia se dice que habría posibilidad de regresar a Atlético Nacional, el club en el que se hizo profesional a los 17 años.



Su puesto sería el de titular en el equipo dirigido por Jhon Jairo Bodmer, quien perdió al guardameta Kevin Mier: se fue traspasado al Cruz Azul de México.

David Ospina Foto: AFP

Sin embargo, desde Brasil explotó un bombazo: un equipo del Brasileirão, que sueña con salir campeón nacional y que jugará la Copa Libertadores 2024, estaría interesado en reforzarse con un arquero de experiencia; por eso David Ospina estaría en la mira.



Se trata de Botafogo, equipo que fue puntero en gran parte de la Liga brasileña 2023, pero que se quedó en el remate de la temporada y se quedó sin título.



Ahora, el equipo de Río de Janeiro busca fortalecer su plantel, tener un arquero que llegue a ser titular y brinde garantías, y Ospina sería uno de los candidatos para asumir ese reto.

🇨🇴| O goleiro colombiano David Ospina também é outro alvo do Botafogo para a posição



📰| @canaldomedeiros



O clube segue em busca um jogador que chegue para ser titular ou, no mínimo, brigar por ela pic.twitter.com/5s2EyIPgLS — Canal Estrela Solitária (@CanalESolitaria) December 30, 2023

No solo en Brasil, David Ospina es buscado en España

Atlético Nacional está encontrando una competencia muy fuerte por hacerse con los servicios del guardameta de 35 años, un perfil como el suyo es todavía muy apetecido y en una de las grandes de Europa lo estarían observando.



Se dice que desde España habrían puesto sus ojos en el portero quien es toda una oportunidad de mercado: en Al-Nassr de Arabia Saudita no juega pues, tras sufrir su lesión grave, ni siquiera fue inscrito y su presente en el club paró en 14 partidos.

David Ospina, en celebración de su asistencia. Foto: Captura de pantalla @ssc_sports

Hoy el club saudí ni siquiera disponen de cupos para extranjeros, por lo cual se facilitaría salida, teniendo en cuenta que apenas le quedan seis meses de contrato. A eso apelan todos los que quieren al ex Niza de Francia, Arsenal de Inglaterra y Napoli de Italia.



¿Quién lo quiere en España? Nada menos que el Granada. Se dice que han estado indagando por él, porque su portero titular sufrió una lesión grave y les interesa un experimentado, adaptado a Europa y con el cartel de Selección Colombia que Ospina recuperó a comienzos de diciembre en los amistosos contra Venezuela y México.



¿De qué depende? De que no se concreten las posibles operaciones con otros dos candidatos: Augusto Batalla, portero de 27 años de River Plate y hoy cedido en San Lorenzo, y Julen Agirrezabala, español de 23 años de edad y con poco rodaje en Athletic Club de Bilbao.

Con información de Futbolred.

