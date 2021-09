Selección Colombia: David Ospina se siente seguro para enfrentar a Chile

David Ospina, el hombre récord de presencias con la Selección Colombia, está listo para jugar su partido 116 con el equipo. Y espera hacerlo en un duelo clave, contra Chile, en el que se podría sacar una buena diferencia en la tabla pensando en la clasificación a Catar 2022. En rueda de prensa, Ospina dio su visión del encuentro.

Los puntos que se ganaron. "Con la actuación se hicieron los méritos para obtener los tres puntos. Al final solo se sumó uno, pero hay que darle importancia a los puntos que se ganaron, la Selección sigue haciendo cosas importantes en plazas difíciles, Ahora lo más importante es pensar en el próximo juego contra Chile".



(Lea también: ‘Supermán’ López: nuevas revelaciones sobre su escandaloso caso)



¿Los afectó la demora en el viaje? "Lo primero era la seguridad: el avión que estaba programado para traernos a Barranquilla llegó con problemas. Se aprovechó el día de descanso, ya estamos en casa. Hay que aprovechar estos dos días de entreno: sabemos lo que es Chile, lo conocemos, prepararnos de la mejor panera para este juego".



La pareja nueva de centrales. "Respaldo total para ellos: son jugadores que vienen haciendo cosas importantes en sus clubes: Óscar (Murillo) viene haciendo cosas importantes en México y lo hizo muy bien en La Paz y Asunción; Carlos (Cuesta) también en Bélgica y el mismo Andrés en Millonarios: son jugadores que si están en la Selección es porque tienen las condiciones de afrontar cualquier partido".



(Le puede interesar: Brasil vs. Argentina: Bolsonaro suspendió el juego 51 minutos antes)

"Respaldo total para los centrales nuevos: son jugadores que vienen haciendo cosas importantes en sus clubes". FACEBOOK

TWITTER

El respaldo a Dávinson Sánchez tras el error. "Lo primero es resaltar la clase de jugador que es Dávinson, las características que tiene, cómo nos representa fuera del país, sabemos de sus condiciones. Sabemos que tiene la confianza de nosotros, convivimos con eso, sabemos de la madurez y la experiencia y siempre ha salido fuerte de todo esto que pueda pasar afuera del campo. Sabemos del jugador que es Dávinson y él sabe lo que representa para la Selección".



La clave para derrotar a Chile. "Debemos seguir creyendo en nuestro plan. Lo importante para nosotros es mantener el balón la mayor parte del partido para poder controlar desde cualquier ámbito en el terreno. Tenemos que seguir creyendo en eso, atacar de buena manera y con mucha eficiencia. Es importante tener grandes jugadores y que aprovechen cualquier oportunidad que tengan".



El buen nivel a pesar de no ser titular en Italia. "Creo que se me ha presentado esa situación en los últimos tiempos en el Napoli, lo que me mantiene con buen nivel es eso mismo, cada momento que no tengo la posibilidad de jugar, entrenar al máximo para que cuando deba hacerlo".



(En otras noticias: Selección Colombia: una nueva baja para juego contra Chile)



¿Ayuda que Reinaldo Rueda haya dirigido a Chile? "Creo que eso es importante, que el profe conoce a la selección chilena, pero todos los partidos son diferentes, el juego se puede presentar de otra manera. Ahora hay que focalizarnos en nuestro plan, para que con las fortalezas que tenemos poder alcanzar la victoria".



DEPORTES