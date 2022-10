A 22 días de que comience el Mundial de Catar 2022, las críticas por lo sucedido en la eliminatoria, en la que Colombia quedó eliminada tras haber clasificado a Brasil 2014 y Rusia 2018, siguen arreciando.

Muchas personas, incluso, vuelven a abrir la herida de la eliminación al comentar todo lo conseguido por el fútbol femenino este año: clasificó al Mundial de mayores tras ser segundo en la Copa América, llegó a cuartos de final en el Sub-20 y este domingo jugará la final del Mundial Sub-17 contra España, un hecho inédito en el fútbol colombiano.



Uno de los referentes de la Selección, el portero David Ospina, rompió su silencio y reconoció su frustración por no poder estar, por tercera vez consecutiva, en la Copa del Mundo.



“Es normal las críticas cuando no se consiguen los objetivos. Es normal el disgusto. Nosotros somos los primeros dolidos de no poder estar en una competencia como el mundial, además con la selección que teníamos”, declaró Ospina en una entrevista con Semana. ´



“Para nosotros ha sido durísimo estos meses, estos momentos. Cuando yo veo los compañeros acá en Arabia que ya se van a ir a preparar para afrontar el Mundial, imagínate cómo se siente uno de decir que Colombia no está. Duele muchísimo”, agregó.



Ospina fue señalado en su momento por un grave error que le costó la derrota contra Perú, un resultado que puso cuesta arriba la clasificación. El portero hace su mea culpa con ese gol recibido.

Facebook Twitter Linkedin

Colombia vs. Perú Foto: Foto: Cristian Álvarez



“El gol de Perú fue el que nos dolió muchísimo más. Fue un momento crucial de la eliminatoria. Lastimosamente, veníamos de una serie de partidos donde no se podía concretar, donde no encontrábamos como ese camino a encontrar el gol, solamente sumábamos de a un punto y pues estábamos en ese momento donde podíamos seguir sacando el cero como lo veníamos haciendo. Con ese puntito, hoy estaríamos hablando otro cuento también”, señaló.



“Son muchas circunstancias que hoy en día nos dejaron por fuera, pero el gol contra Perú porque, pues estábamos ya terminando eliminatorias y de pronto si manteníamos ese arco en cero teníamos ese gran chance de poder seguir”, añadió.

Ospina da su versión sobre la goleada en Ecuador



Ospina habló de otro momento puntual de la eliminatoria, la derrota 6-1 contra Ecuador, que le costó el puesto al portugués Carlos Queiroz. Ese día, sorpresivamente, el portero titular de la Selección no actuó y terminó en el banco de suplentes, reemplazado por Camilo Vargas.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Queiroz, en la Selección Colombia, en 2020. Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO



“Somos los primeros dolidos, porque quién va a querer perder 6 a 1 a nivel de Selección. Nadie quiere perder así. Son circunstancias que pasan dentro de un partido. Lastimosamente, se prestó para muchos comentarios, mucho morbo, mucha cosa sin fundamento. Imagínate también hablaron de que yo no quise jugar ese partido cuando estaba lesionado. Dijeron muchísimas cosas que se inventaron alrededor de eso y crearon un mal ambiente”, explicó.



Ospina negó las versiones que hablaban de un camerino roto. “Yo creo que toda esa energía negativa tampoco fue muy buena al recorrido de la eliminatoria. Cosas que dijeron que nunca pasaron. Lastimosamente, fue un marcador abundante. Nos enfrentamos a un equipo que ese día estaba inspirado y que ese día todo le salía. Nosotros queríamos reaccionar y no se veía por dónde”, dijo.



DEPORTES

Más noticias de Deportes