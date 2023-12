David Ospina regresa motivado a la Selección: 'Vengo a ayudar desde mi experiencia'

David Ospina es un histórico, un símbolo del arco de la Selección Colombia. Ha tenido un 2023 difícil, por una larga lesión. Le ha faltado competencia en su club, el Al Nassr de Arabia y no ha estado presente en la eliminatoria al Mundial del 2026.

Ahora está de regreso, y es la cuota de mayor experiencia en la Selección que citó Néstor Lorenzo para los partidos amistosos contra Venezuela y México.



En rueda de prensa, Ospina habló de su momento, su presente, su relación con Cristiano Ronaldo en el club, y sus expectativas en esta convocatoria.

David Ospina, en celebración de su asistencia. Foto: Captura de pantalla

Regreso: "Felicidad de volver a vestir los colores de mi país, me siento de 17 o 18 años, cuando llegué por primera vez. A seguir aportando, dar lo mejor, ayudar desde mi experiencia".



Ronaldo: "Excelente, estar al lado de estos jugadores es gratificante, tenerlo de cerca y saber por qué está donde está. No he podido competir en terreno en un partido oficial porque me lesioné, pero en el día a día es un competidor, siempre quiere ganar y marcar goles".



Copa América: "Grupo importante. En estas competiciones hay que dar lo mejor de sí para conseguir cada objetivo, va a ser un grupo muy disputado, esperamos aprovechar de la mejor manera y llegar en el mejor nivel".



Su nivel: "Agradezco por esta oportunidad de nuevo. Vengo preparándome, con amistosos, eso me da tranquilidad después de una lesión importante. Queda tener minutos, competencia y aprovechar al máximo".





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

