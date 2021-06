David Ospina ahora suena para ir al Atalanta

El portero colombiano David Ospina ya completó 13 temporadas en Europa. Fue transferido a mediados de 2008 de Atlético Nacional al Niza, de Francia, y luego pasó por el Arsenal y el Nápoles.

Ahora, Ospina podría tener un nuevo destino, sin salir de la Serie A: según el portal tuttomercatoweb.com, el colombiano está en la mira para llegar al Atalanta, donde se encontraría con sus compatriotas Luis Fernando Muriel y Duván Zapata.



(Lea también: Copa América 2021: nuevo convocado a la Selección Colombia)



"Atalanta ha probado el terreno para comprender la viabilidad de la operación de Ospina: El jugador tiene un salario de 1,4 millones de euros que entraría dentro de los parámetros de la empresa”, aseguró el portal.



“Habrá que entender cuáles serán los pedidos de los azzurri: el contrato del colombiano caducará el 30 de junio de 2022, por lo que la actual empresa quiere monetizar la venta de la mejor manera posible. Pero no será fácil tirar del precio final", agregó.



(En otras noticias: James Rodríguez: nuevo capítulo de sus choques con los técnicos)



Según la misma fuente, Atalanta busca alternativas para el arco luego de que no quedaran tan conformes por lo hecho por Pierluigi Gollini, de quien, incluso, no descartarían que fuera vendido a otro club.



En la temporada 2020-21 de la Serie A, Ospina disputó 16 partidos, más otros tres en la Copa de Italia, uno en la Supercopa de ese país y otros tres en la Liga Europa.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Atención: el reporte arbitral tras la pelea en Millonarios vs. Junior



- Accionista de Millonarios denuncia presuntas trampas contra su equipo



- Cuadrado y Cardona: ¿dardos a James? Al que le caiga el guante…