Mientras en Nápoles se habla de la contratación del mejor futbolista georgiano, Khvicha Kvaratskhelia, el portero colombiano David Ospina parece tener los días contados en ese club italiano.

"No hay dudas sobre el traspaso. El acuerdo verbal ya está cerrado. Sólo falta la firma, que se formalizará oficialmente nada más se abra el mercado estival de fichajes", precisó la fuente.



¿'Para dónde va?

Ospina, por su parte, busca más opciones, aunque también se ha manejado que se puede quedar en el elenco napolitano.



Lo último que se supo, gracias a CalcioNapoli24, es que el club actual de Ospina no le ha ofrecido la renovación, por lo que su cuerda estará hablando con otras escuadras.



“A esta fecha no ha recibido ninguna propuesta de renovación y según se ha podido saber se encuentra en negociaciones con otro club”, se comentó en la publicación.



El DT, Luciano Spalletti, quiere que se quede, pero se advierte que a pesar de su visto bueno los dirigentes no lo tendrían en cuenta, pues cuentan con opciones como la de Luis Maximiano, del Granada.



De igual manera, se sabe que en el Nápoles le darán continuidad a Alex Meret, quien sería el titular en el arco.



Ospina, se ha comentado, ha venido hablando con equipos como Atalanta e Inter de Milan, pero nada se ha confirmado.



