David Ospina, la figura de Colombia en un juego opaco vs. Argentina

David Ospina

Lo exigieron cuatro veces y en todas respondió. Anticipó bien, estuvo seguro en los cierres y firme en el juego aéreo. (7)



Helibelton Palacios

Muy inseguro. En los primeros 20 minutos, Argentina hizo lo que quiso por su banda. Flojo en el ataque. (4)

Dávinson Sánchez

Cuando lo atacaron lo hizo bien. Tuvo cierres definitivos y controló bien a Mauro Icardi, el único delantero de Argentina. (6)

​

Jeison Murillo

Cometió errores infantiles por salir jugando, pero en líneas generales tuvo una actuación regular. (5)

​

Déiver Machado

No pesó en el ataque, y en defensa, a veces flaqueó. Versión reducida del gran lateral que se ha visto. (5)

​

Wílmar Barrios

Rara vez juega mal. Maneja el medio campo a su antojo y su despliegue físico le permite cubrir mucho terreno. Se iba calentando, pero no pasó a mayores. (7)

​

Gustavo Cuéllar

Flojo partido para un jugador que busca volver a entrar en la órbita de la Selección. No fue el enlace que necesitaba Quintero. (4)

​

Juan Cuadrado

Últimamente, el volante sufre una transformación para mal cuando juega con Colombia. No desequilibra, su asocio no genera peligro y sus jugadas son predecibles. (5)

​

Juan Quintero

La magia siempre está presente. Le puso un balón clarito a Bacca, pero este desperdició la opción. Poco juego para el crac. (6)

​

Falcao García

Batalló más de lo que jugó. Tuvo una en el primer tiempo que le sacó Armani. En el complemento buscó juego atrás, pero estuvo errado en los pases. (5)

​

Mateus Uribe

Él es el enlace que necesita Quintero. Tiene todo para ser titular los próximos cuatro años llegue el DT que llegue. Generó dos de las mejores opciones al final. (Sin nota)

​

Carlos Bacca

Falló una de las mejores opciones, se quedó sin ángulo y Armani lo controló. (Sin nota)

​

Nicolás Benedetti

Entendió que en los pocos minutos debía dejar buenas sensaciones, y lo hizo. Tocó bien, tuvo sacrificio y una opción que se fue desviada. (Sin nota)

​

Luis Díaz

Entró por Cuadrado. Dio un buen pase para la que tuvo Benedetti. (Sin nota)

​

Sebastián Villa

Le dio otra velocidad al equipo por la banda en los pocos minutos que jugó. Otro que apunta alto con la Selección. (Sin nota)



DEPORTES