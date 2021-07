Meluk le cuenta (David Ospina: un titán, un señor capitán)

David Ospina tiene su cédula de héroe en la Selección Colombia hace rato, hace muchos años. Se la expidieron por su atajadas fundamentales y serenas; por su seguridad, por ser uno de los cuatro fantásticos de la fantástica Selección Colombia de los últimos ocho años, con James, Falcao y Cuadrado.



Ospina refrendó ayer, otra vez, su documento de paladín, su condición de caballero que se distingue por sus hazañas valientes y nobles.

David Ospina Foto: EFE

Anoche, en los cuartos de final de la Copa América, luego de un partido entre Colombia y Uruguay a todo tren, a toda velocidad, a toda intensidad, tras una lucha de poderes entre dos iguales, entre dos fuerzas parejas y parecidas, Ospina, ese Supermán sin capa, ese titán con el brazalete de capitán, le dio a Colombia la clasificación a la semifinal de la Copa América.



En el desempate por penaltis, luego de un 0-0 durísimo, jugado de lado a lado y peleado a brazo partido en el mediocampo, Ospina, a sus 32 años, se elevó de nuevo como el mariscal de Colombia. Primero le atajó abajo y a la derecha el remate rasante a Giménez.



Luego, volando a la izquierda de la puerta, a mano cambiada, sacó el tiró a media altura de Viña. ¡Parada definitiva: Colombia clasificó!



Antes, durante el partido, en el minuto 50, el gran David, el rey David, se estiró para evitar un gol que ya cantaba el uruguayo Nández, que trató de sorprenderlo con un balón entre centro y remate.



En esa jugada, también a mano cambiada, sacó la pelota que lo sobrepasaba por alto, al segundo palo y de manotazo la desvió, para aterrizar y enredarse en la malla de su arco. ¡Un poema!



Una noche redonda para Ospina, pues, de paso, se convirtió en el futbolista colombiano con más partidos en la Selección (112), al romper el registro que tuvo hasta ayer Carlos ‘el Pibe’ Valderrama.



Ospina, dije ya, desequilibró en los penales de desempate un partido entre iguales. Fue un juego con mucha gente en el mediocampo, con mucho fragor, con alta intensidad: ¡sí, hubo buen ritmo constante!



En Colombia, el técnico Reinaldo Rueda puso a Borré y a Muriel turnándose en ir a la banda derecha –el lugar del ausente Cuadrado–, aunque muchas veces los dos ocuparon el carril central, uno detrás del otro, y ambos a la espalda de Zapata, que se abría a la izquierda.



El primer tiempo se fue sin opciones de gol claras en los dos arcos, con centros y ‘rumbadores’ interceptados como las más claras aproximaciones de los dos equipos. ¡Como el de Mina con Cavani a su espalda! Fue un primer tiempo muy disputado lejos de las áreas y sin remates al arco: Muriel desvió un tiro justo antes del descanso.

El segundo acto empezó eléctrico, con pisadas de área y avances de ambos equipos, pero sin remates de frente a la puerta como arpones al gol.



El segundo tiempo también fue a todo sudor, a toda entrega de ambos. Un partido muy entretenido para los televidentes, así no hubiera opciones claras de gol.

Esta Colombia de Rueda es un equipo de lucha, entrega, fuerza y sacrificio. Sus mejores hombres son los volantes de marca... Por algo será.



Es un equipo vertical, no de trámite, no de pases de gol. Borré, el 9 de River Plate y que parece será del Eintracht de Frankfurt, otra vez fue un defensa más. Un pecado para los puristas.



Pero la noche, el partido y la clasificación a la semifinal tienen nombre y apellido: David Ospina, el titán, el capitán, el que tiene más partidos que ninguno con la camiseta de la Selección Colombia. El hombre de la clasificación.



