David Ospina se ilusiona con seguir en la Selección Colombia. Es el futbolista que más veces se ha puesto la camiseta nacional en todos los tiempos (127, lo sigue Juan Guillermo Cuadrado con 113) y sabe que puede oír de nuevo el himno nacional en el próximo Mundial, al que llegaría al borde de cumplir 38 años.



(Le puede interesar: Freddy Rincón, a un año de su muerte: 'Jamás me imaginé perder a mi papá')

Tras el fracaso de la eliminación del Mundial de Qatar, hay voces que piden barrida total y que se les dé entrada a todos los nuevos. Pero el técnico Néstor Lorenzo quiere mantener la base que logró dos clasificaciones y que también sufrió la eliminación. Y ahí está Ospina, dispuesto a dar una mano, apenas vuelva a las canchas tras una lesión de codo en el Al Nassr que se complicó un poco más de lo previsto. En charla con EL TIEMPO, el portero cuenta, además, su experiencia en Arabia Saudí.

Mano a mano con David Ospina

David Ospina, en celebración de su asistencia. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo ha sido el fenómeno de recibir a Cristiano Ronaldo en Arabia?

Arabia para muchos es un país desconocido. Pero esto acá me ha sorprendido bastante, en estos ocho meses que llevo en Arabia. Se están abriendo al mundo, están haciendo cosas impresionantes, proyectos nuevos. La llegada de Cristiano fue espectacular para el país, para la Liga, y esperamos poder sacar el mejor provecho de eso. Estoy muy contento de poder compartir camerino con Cristiano.



¿Cómo va la recuperación tras la lesión en el codo?

Venía haciendo las cosas muy bien y lastimosamente vino la lesión, que fue un poquito complicada. Salió información de que iban a ser apenas seis semanas de incapacidad y la verdad es que dio para más tiempo, porque se destruyó completamente el radio y tocó el ligamento también. Una operación que iba a durar una hora y media terminó durando tres horas, pero salió muy bien: los tornillos que tuvieron que utilizar los ajustaron de la mejor manera y ahora estamos en recuperación, ya estamos empezando a tocar el campo. Esta semana ya está pensado empezar a hacer trabajos con el entrenador de arqueros.



Durante mucho tiempo, los que se iban a Arabia desaparecían de la Selección. ¿Qué tan cerca está esa liga del nivel de Europa?

Muchos desconocen lo que se vive acá. Los partidos no se transmiten casi allá. Me ha sorprendido el nivel de los árabes, son rápidos, lo demostraron en Catar, y poco a poco este fútbol va creciendo con la llegada de otros jugadores. Todavía están lejos de Europa, que es otro nivel, pero están haciendo las cosas bien para atraer más gente.

David Ospina en plena acción. Foto: EFE

¿Cómo vivió el Mundial desde afuera, sabiendo que se jugaba tan cerca?

Tan cerca, pero tan lejos… Fue muy duro, difícil, no clasificar al Mundial fue un golpe demasiado fuerte para nosotros, teníamos ese objetivo de jugar un tercer mundial consecutivo. Entonces fueron momentos difíciles, ver a mis compañeros de la selección de Arabia prepararse para el Mundial fue duro.

¿Qué conclusiones saca de la eliminación?

Fueron muchísimas situaciones, todo lo que se vivió en esos años. Hubo situaciones inéditas como el tema del covid. Pero hablar de situaciones específicas no es el tema, al final de cuentas el objetivo era clasificar al Mundial y no se consiguió. Hasta el último partido tuvimos la chance de clasificar. Ahora lo importante es pensar en lo que viene. Volver al pasado no nos va a dar el cupo a Catar. Hay que pasar la página, corregir los errores y fortalecer lo bueno para lo que viene.



¿Qué error puntual no se puede repetir?

Yo sí me he detenido a pensar en muchas situaciones, por ejemplo, el tema de los siete partidos sin anotar gol, con la selección que teníamos. Son situaciones que no encuentras explicación a lo que pasó.

Ospina asegura la pelota. Foto: EFE

¿Cómo cambia la eliminatoria con el aumento de cupos?

La competencia sube porque hay más chances para todas las selecciones. Todas van a seguir peleando para tener esa posibilidad más cerca de estar en el Mundial y cada partido va a ser una guerra. Todos son rivales difíciles, hay plazas muy complicadas. Tenemos que pelear por lo de nosotros, llegar al Mundial. La tenemos demasiado clara.

La Selección y el futuro

Néstor Lorenzo ha acudido a la base experimentada. ¿Qué le aporta esa base a un proceso de tres años?

El profe Néstor nos conoce a la mayoría, ha estado en todos estos procesos, conoce a la perfección el fútbol colombiano, eso es muy importante. Los que venimos ahí siempre estamos para aportar, seguimos teniendo la ilusión, las ganas para aportarle a la Selección, ayudarles al profe y a los jóvenes que vienen llegando y seguir pensando en ganar. ‘Falca’, James, Cuadrado son gente que quiero mucho y le han dado mucho a Colombia. Queremos ganar, quedemos darle alegría al país y ahí estaremos hasta que se dé un paso al costado.



¿Cómo ve el relevo generacional?

Es normal, eso pasa en todos los ámbitos. Siempre se requiere de recambios y los jóvenes que están llegando tienen experiencia y capacidad y quieren aportar cosas buenas.

David Ospina Foto: EFE

¿Cómo ve a los arqueros que están pidiendo pista?

Muy bien, eso es muy importante para nuestra Selección, tener de dónde echar mano, y hoy tenemos de dónde. Hay arqueros que están haciendo las cosas muy bien, Álvaro Montero, Kevin Mier, José Luis Chunga, Devis Vásquez, no podemos dejar atrás a Aldair Quintana, son arqueros que se están consolidando y eso va a ser beneficioso.



¿Por qué al arquero colombiano le cuesta tanto llegar a Europa?

No creo que sea tanto el arquero colombiano, sino el suramericano en sí. Los cupos extracomunitarios son limitados y eso a veces hace que esa posición la ocupen con jugadores de campo. Pero creo que el material lo tenemos, buena calidad en esa posición y ojalá tengan la oportunidad.



Ya son 127 partidos con la Selección. ¿Hasta dónde quiere llegar?

Espero que eso no quiera decir que ya estoy viejo (risas). Quiero seguir aprovechando, creo que estoy en capacidad de seguir aportándole a la selección, respetar a mi país, seguir abriendo puertas. Llegará el momento en el que uno mismo debe dar el paso al costado, pero hoy me siento con mucha fuerza y muchas ganas.

David Ospina Foto: AFP

El año entrante hay Copa América. ¿Ve a Colombia con opción de ganarla?

Es un torneo muy importante y sabemos que todos los equipos se preparan de muy buena manera. Son campeonatos muy, muy difíciles, pero Colombia tiene que postularse, con la calidad que tiene, para pelear el título. Hemos estado cerca y debemos tener la personalidad para pelearla y llevarla a nuestro país.



¿Se ve en el próximo Mundial?

Ese sería un gran sueño. Acá faltan un par de años. Me siento con la fuerza, las ganas, la ambición de poder conseguir cosas importantes con mi país. Seguiré entrenándome al máximo.





JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Editor de Deportes

Y

PABLO ROMERO

Reedactor de EL TIEMPO

