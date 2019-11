David Ospina habla con sus atajadas en la cancha

Pasan los partidos, los torneos, los años, y David Ospina sigue siendo el dueño del arco en la Selección Colombia. No importa que no juegue lo suficiente en su club, Nápoles; no importa que reciba críticas por su estatura ni que de atrás vengan pisándole los talones arqueros más jóvenes. Cuando Ospina se pone la ropa del equipo nacional, siempre responde.

Sin embargo, una frase de Carlos Queiroz generó dudas frente a su condición de arquero inamovible del equipo. “Estoy preocupado porque Ospina no está jugando”, dijo cuando dio la convocatoria para estos amistosos, lo que es una realidad porque Ospina, de 31 años, apenas ha atajado en cuatro partidos en la temporada con el Nápoles. Además, Queiroz dijo que el portero debería mirar otra oportunidad en enero, cuando se abre el mercado de transferencias, y afirmó lo mismo acerca del portero Aldair Quintana, de Nacional, también fue convocado para estos amistosos.

¿Reunión privada?

A partir de la declaración de Queiroz, muchas especulaciones se han generado en torno a Ospina, como que podría no ser el arquero que tiene en mente el DT para la eliminatoria al Mundial de Catar, que arranca en marzo, o que el arquero que gana terreno es Álvaro Montero, ahora ausente tras su sanción por positivo en un control del dopaje, pero quien queda habilitado el próximo 1.º de diciembre.



También se especula que Queiroz preferiría un arquero con más continuidad y de mejor estatura. Ospina mide 1,83 m, mientras que Montero, por ejemplo, mide 1,95.

Extraoficialmente se conoció ayer desde Estados Unidos, durante la concentración de Colombia y antes del juego de mañana contra Ecuador, una versión de Caracol Radio según la cual el propio Ospina habría pedido una charla privada con Queiroz para aclarar estos rumores. La versión de prensa dice que el DT sí se reunió con el portero y le habría dicho que no tiene dudas en que él sigue siendo el titular de Colombia, así juegue poco en su club, y que sigue siendo uno de los capitanes de la Selección, es decir, un símbolo y hombre clave en el grupo.



Detrás de él vienen, además de Montero, Quintana y Éder Chaux, los últimos convocados, y más lejos, Camilo Vargas, que no ha vuelto a ser citado.

Figura en la cancha

Mientras tanto, Ospina responde en la cancha. En el pasado amistoso contra Perú, el viernes, fue protagonista y uno de los mejores del equipo, al salvar su arco en dos llegadas del atacante Paolo Guerrero.



“Siempre tratamos de hacer lo mejor, de aprovechar cada oportunidad, pero para mí, lo más importante es el trabajo del grupo, la entrega, las ganas que se muestran dentro del terreno de juego. La actitud y las ganas que muestra la Selección de seguir mejorando son muy importantes”, dio ayer David Ospina respecto a su actuación contra los peruanos.



El portero sigue siendo garantía, líder en la cancha y jugador de la base de la Selección, de los más experimentados. Ha atajado en tres eliminatorias y dos mundiales, Brasil y Rusia.



De los cinco amistosos que lleva Colombia luego de la Copa América, Ospina ha atajado en cuatro. En el otro, contra Venezuela, tapó Montero. Para este martes contra Ecuador, Chaux y Quintana esperan su oportunidad.



DEPORTES