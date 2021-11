‘Seguimos dependiendo de nosotros’: David Ospina

Colombia igualó 0-0 con Paraguay en partido de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022, dejando la opción de obtener tres puntos necesarios para seguir con la oportunidad grande de clasificar.

El arquero David Ospina analizó lo que pasó.

La falta de gol, el gran problema



Los malos resultados. “Es un poco extraño. Colombia salió a buscar el resultado, puso las condiciones, pero nos hace falta la puntada final. La eliminatoria está muy complicada. Seguimos dependiendo de nosotros”.



La presión. “Es normal que al final del partido se arremeta con todo y en ese momento hay desorganización por las ganas de ganar el partido, eso fue lo que pasó. No pudimos encontrar el gol".



No poder ganar. “Es frustrante. Nos preparamos bien, estar con nuestra gente y darles una alegría es la meta. Damos lo máximo, pero no nos encontramos con el gol. Seguimos pensando en ir al Mundial, es lo que queremos”.



Autocrítica. “Lo primero es, antes de hacer la autocrítica, hay que seguirles dando confianza a los delanteros. Les ha faltado esa fortuna en la Selección, pero sabemos que hay que seguir creando las opciones y el gol va a llegar. Nos quedan cuatro partidos para ir al Mundial”.



¿Hubo mejoría? “Queríamos cerrar con los tres puntos. Colombia desde el comienzo creó ocasiones, siempre tuvimos la posesión de la pelota y lastimosamente en esa puntada final no se nos dieron los tres puntos”.



