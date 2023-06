David Moyes, técnico del West Ham United, aseguró que ganar la Conference League es el mejor momento de su carrera deportiva y añadió que en su larga carrera no ha podido vivir muchos momentos como este.

"Esto es fantástico", dijo el escocés después de que su equipo derrotara por 1-2 al Fiorentina en la final de la Conference League.

Tremendo detalle

"He tenido una carrera muy larga en el fútbol y no he tenido muchos momentos como este. No son muy habituales. Esto es genial. Hemos ganado la competición invictos, lo cual es increíble. El año pasado solo perdimos en semifinales", declaró.



"Es el mejor momento de mi carrera. Ganar en el último minuto, no pasa muy a menudo. Te puede pasar en contra, pero lo de hoy es una sensación increíble. Esta competición ha sido muy bonita, los jugadores han estado fantásticos", añadió

Moyes en BT Sport.



El técnico, una vez recibió la medalla de campeón, se la entregó a su padre, que siempre lo ha acompañado.



"Sentí que él debía ser el primero en ponerse esa medalla" dijo.

Qué hermoso momento hoy, tras el título del West Ham en la Conference League.



David Moyes gana su PRIMER título como DT, después de 25 años de carrera.



¿Qué hace al recibir la medalla de campeón? Busca a su papá de 87 años y se la cuelga a él… 🥹❤️pic.twitter.com/DoYOA6nOYf — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 8, 2023



EFE