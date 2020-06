Arsenal no cree en las críticas ni en los memes: renovó a David Luiz

El defensa internacional brasileño David Luiz (33 años) amplió una temporada su contrato con el Arsenal, anunciaron este miércoles los Gunners.

Tras llegar procedente del Chelsea esta temporada, el brasileño quería inicialmente una ampliación de dos años y se planteó, según la prensa, un regreso al Benfica, antes aceptar una prolongación hasta 2021.



A veces criticado por sus errores, como su mal partido contra Manchester City en la derrota por 3-0 en la reanudación de la Premier, el exjugador del PSG ha contado con el apoyo en el club, como el que le ha ofrecido el director técnico brasileño Edu.



"David es verdaderamente un jugador importante para nosotros, por su juego de pases, su comunicación con el equipo dentro y fuera del terreno de juego. Ayuda a todos", explicó Edu en el comunicado.



Arsenal anunció también que los defensas, español y portugués, Pablo Marí y Cedric Soares, cedidos respectivamente por Flamengo y Southampton, serán definitivamente fichados.



El club londinense no precisó la duración del contrato de los dos jugadores actualmente lesionados.



Por otra parte, el centrocampista español Dani Ceballos, cedido por el Real Madrid, seguirá hasta que se termine la temporada 2019-2020.



El andaluz debía inicialmente regresar a su club el 30 de junio. "Estoy verdaderamente feliz de que los tengamos en nuestro efectivo en el futuro. Forman parte del proyecto técnico a largo plazo que Mikel (Arteta) y yo hemos desarrollado", añadió Edu, en referencia a Marí y Soares.



AFP