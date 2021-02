David Lemos habla de su ilusión de quedarse en la Selección

David Lemos no ha tenido un paso fácil por el fútbol. Nacido en Orito (Putumayo) hace 25 años, tuvo un brillante comienzo en el Once Caldas, pero una lesión lo sacó mucho tiempo de las canchas. Ahora vuelve a encontrar su nivel, es el goleador de la Liga luego de 5 fechas y fue convocado al primer microciclo de la Selección con Reinaldo Rueda, en la que solo hay jugadores del medio local. Esto dijo acerca de su llamado, en rueda de prensa

Qué le puede aportar a la Selección que no tengan los referentes. “Creo que podría aportar un complemento, sabemos de los buenos jugadores que hay en la Selección, mi fuerte siempre han sido los goles y si puedo participar en los partidos oficiales ese sería mi aporte”.



(Lea también: Los memes no perdonan el show del Super Bowl)



Expectativas. “Son claras, venir a hacer las cosas bien, hay jugadores con un potencial muy grande en Europa, Pero creo que esto es importante para todos, para estar cerca de la Selección, conocer el proceso, lo que quiere el profe. Vamos a ver qué se quiere, qué se está trabajando y a qué se le está apuntando”.



El regreso al fútbol tras la lesión que tuvo. “Fue difícil volver al nivel actual después de la lesión, pero con la ayuda de Dios, la ayuda de muchas personas que hacen su trabajo, los fisioterapeutas, el psicólogo, te ayudan a que recobres el nivel. Estamos volviendo a lo que muchos no conocían de David Lemos. La idea es seguirnos llenando y fortalecer muchas más cosas”.



Un jugador del Putumayo en la Selección. “A veces creemos que por el lugar donde vivimos nadie nos va a ver, pero eso no es así. A veces, con mucho o poco apoyo, hay que luchar por los sueños. Eso se ve reflejado en Kevin (Agudelo), que hoy está en Italia, el otro compañero en Tolima (Junior Hernández) y yo en este microciclo, hay muy buenos talentos”.



(En otras noticias: Zinedine Zidane prendió las alarmas en el Real Madrid... ¿Se va?)



Una mirada al medio local. “El mensaje es que es hora de que todos los futbolistas sepamos que nos están viendo, que están viendo el fútbol local, que los profes estaban muy pendientes de los partidos, es importante para que todos aportemos lo mejor, nos preparemos al máximo, demos lo mejor y ahora estamos llegando al microciclo”.



Qué les pide Rueda: “Delanteros que siempre presionen, que estén mentalizados. Creo que el profesor nos va a manifestar lo que le gusta con esta selección”.



Hoy es el goleador de la Liga. “No me esperaba esta convocatoria, no esperaba esto, lo que me motivó fue mi familia, las ganas de salir adelante, de hacer las cosas bien, aprovechar el fútbol, aprovechar este momento, siempre lo tuve claro, prepararme bien, recibir los aportes de gente que quería ayudarme en esa recuperación, más que todo lo que te motiva es las ganas de salir adelante y todo trae sus frutos, poder estar acá en un microciclo de la Selección”.



DEPORTES