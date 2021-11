De Gea, de los que se salvan en el Manchester United

Manchester United parece tocar fondo. No juega bien, es irregular su campaña. En la Liga Premier se ha ido perdedor, en la Liga de Campeones no levanta cabeza, pero hay jugadores que se destacan, como su arquero David de Gea.

Es tan polémico el momento, que varios de los históricos se han metido en el cuento.



Le puede interesar: (Selección Colombia: ¿sin Falcao, entonces Borja o Duván?)



"Es el momento de pasar el relevo". El mítico defensa del United Rio Ferdinand pidió a su antiguo compañero Ole Gunnar Solskjaer que abandone el banquillo porque el equipo "no tiene ninguna identidad de juego".



"Hoy no creo que tengamos el nivel para ganar el campeonato", declaró el antiguo internacional inglés en su podcast 'Vibe with Five'. Ferdinand, que estuvo en el United entre 2002 y 2014, apoyó al técnico noruego durante mucho tiempo.



Tras finalizar segundo el curso pasado, esta temporada el equipo está lejos de las expectativas, cayendo 5-0 ante el Liverpool en casa y perdiendo el derbi ante el Manchester City (2-0) el sábado.

De Gea cobra lo que vale

"Miro al equipo cada semana y me pregunto qué vamos a hacer tácticamente. No veo ninguna filosofía o identidad en el juego, lo que debe ser el trabajo técnico", lamentó Ferdinand sobre un equipo que se reforzó con Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho y Raphaël Varane esta temporada.



De Gea, como decimos, es de los pocos que se salva, pero el portero se lo ha ganado, pues cobra en el United 22.575.741 millones de euros al año.



La cifra anterior equivale a 1.881.311,75 al mes, 434.148,87 a la semana y 86.829,77 euros al día, pero su equipo no anda para nada bien.



Le puede interesar: (Edwin Cardona se reporta: vea su gol con Boca Juniors)



Deportes