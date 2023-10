David Beckham y Victoria: se revive viejo escándalo de infidelidad

La mini serie de Netflix sobre la vida de David Beckham ha destapado varios escándalos. Uno de ellos tiene que ver con las versiones de infidelidad que habría protagonizado el exfutbolista en 2004.

La serie cuenta que en la primera etapa que vivió David en el Real Madrid tuvo varios inconvenientes con su esposa, Victoria, en el que el matrimonio tambaleó.



Los tabloides ingleses se ocuparon de su vida privada. En 2004, The Sun hizo eco de una foto de Victoria llorando, supuestamente, por una infidelidad del futbolista.



“Becks tuvo sexo en secreto”, era lo que se leía por esos días en los periódicos, pero nadie lo pudo confirmar. “Tenían problemas matrimoniales. Era la historia más grande del mundo en ese momento. Los tabloides británicos se apoderaron de ella con júbilo”, dijo el biógrafo John Carlin.



Se advierte que el futbolista tuvo una relación extramatrimonial con la española Rebecca Loos. “Rebecca y David empezaron a tener una relación muy estrecha y hubo muchas filtraciones de miembros de seguridad”, dijo el diario AS.

Habló Rebecca

Pues ahora ha sido Rebecca la que rompe el silencio para hablar de ese episodio. La mujer, tras ver el documental, declaró que el jugador la estaba haciendo ver como la mala cuando el fue tan culpable como ella.



En una entrevista con el medio Good Morning Britain, la mujer dijo: “Traté con todas mis fuerzas de dejarlo ir y seguir con mi vida, pero realmente me molestó el pequeño ángulo de cómo (Beckham) había interpretado la narrativa y cómo es de engañoso y cómo me está haciendo ver como la mala persona. Por supuesto, también soy culpable se necesitan dos para bailar el tango”.



"Ha dicho que mis afirmaciones son ridículas. Lo ridículo no es negarlo, lo ridículo puede ser la verdad, lo ridículo es un término utilizado por los abogados para dárselo a sus clientes cuando no quieren admitir la verdad”, asegura.



Cuando el escándalo explotó, Rebecca llegó incluso a decir en entrevista que Beckham era un “amante increíble” y que “no podían quitarse las manos de encima”.



Loos reveló que hubo otras infidelidades por parte de Beckham que él no quiere aceptar.



