David Beckham no se cambia por nadie luego de cumplir su sueño de fichar a Leo Messi en el Inter Miami. Sin embargo, su alegría no es total pues cuestiones hogareñas no lo dejan disfrutar totalmente.



Su mansión de Cotswolds, un distrito rural de Inglaterra, es centro de polémica por estos días, por cuenta de las críticas que hacen algunos de sus vecinos.

Obras que aburren a los vecinos

Desde 1999 está casada la famosa pareja británica. Foto: Instagram: @davidbeckham

Se debe a las obras "inútiles" que Beckham y su esposa Victoria pretenden adelantar en los alrededores, tal como revela el medio británico The Sun.



El medio informa que lo que quiere la pareja es un huerto, un invernadero gigante y hasta una nueva carretera con acceso directo a su mansión.



Al parecer el deportista ya consiguió el permiso del ayuntamiento para construir el invernadero y el huerto, pero sigue a la espera de poder adelantar la carretera.



Sus vecinos les acusan de presionar al ayuntamiento para que les aprueben sus peticiones sin tener en cuenta que puede afectar a los demás habitantes de la zona.



"Estas solicitudes de los Beckham no han cesado desde que se mudaron. Parece que nunca están satisfechos con lo que tienen, lo que en cierto modo es un buen rasgo, pero no cuando se hace a expensas de la comunidad", dijo uno de los vecinos, molesto.



"Llevan años quejándose. Siempre hay mucho tráfico, sobre todo los viernes y los lunes, cuando la gente llega y se va. Y como solo hay un carril desde la carretera principal, se pueden producir atascos delante de la casa. Creo que su plan de construir otro camino dentro de su propiedad es solo para evitar ese tráfico", asegura otro vecino de los Beckham.





