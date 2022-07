David Beckham, el mítico exfutbolista inglés, cuya carrera profesional cubrió algo más de veinte años (1992-2013), y que es una estrella fuera de las canchas, anunció que se preparará un documental sobre su trayectoria.

De las canchas a la pantalla

David Beckham patea el tiro libre con el que Inglaterra se fue 2-0 arriba sobre Colombia en el Mundial de Francia-98. Foto: Archivo AFP

David Beckham anunció se está asociando con Netflix para llevar a cabo la producción de esta serie documental, y anticipó que contará con archivos inéditos, lo que ya despierta gran expectativa entre sus aficionados.



"Estoy emocionado de confirmar que me estoy asociando con @Netflix en una serie documental sobre mi vida y mi carrera... La serie contará con archivos nunca vistos, historias no contadas, así como entrevistas con las personas que han sido parte de mi viaje. La serie está dirigida y producida por los ganadores del Premio de la Academia @fisherstevens y John Battsek", escribió el exfutbolista en sus redes sociales.



Fisher, de We Go Green, dirigirá y ejecutará, y Battsek, de Searching for Sugar Man, ejercerá como productor. Studio 99 de Beckham producirá en asociación con Ventureland de Battsek, según los detalles que se han conocido.

La carrera de una estrella

Beckham desarrolló los primeros once años de su carrera deportiva en el Manchester United, donde hizo su debut con el primer equipo en 1992, con 17 años.



Con el United, Beckham ganó la Premier League en seis ocasiones, la FA Cup en dos ocasiones, y la UEFA Champions League en 1999.

⚽️💫 David Beckham



🔝 Uno de los mejores lanzadores de faltas 📽️ @LigadeCampeonespic.twitter.com/NMWVxCHXRC — BeSoccer (@besoccer_ES) July 8, 2022



Luego pasó a ser parte del Real Madrid, donde ganó la Liga en su última temporada con el club, formando parte de la Era Galáctica del Real Madrid.



En julio de 2007 Beckham firmó un contrato de cinco años con el club de la Major League Soccer, Los Angeles Galaxy. Mientras fue un jugador del Galaxy, pasó dos años cedido en Italia con el Milan, en 2009 y 2010. Se retiró del fútbol en el París Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia en el año 2013.



DEPORTES

