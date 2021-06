Datos de la fecha de la eliminatoria

Suramérica vive este jueves y viernes la séptima fecha de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022, con partidos que traen datos importantes.

Por ejemplo, Bolivia y Venezuela se han enfrentado 15 veces y los del altiplano han ganado en diez ocasiones, se han registrado tres empates y dos victorias de los ‘patriotas.



En el caso de Uruguay vs. Paraguay, el elenco local no pierde frente a su rival de turno en los últimos siete compromisos. ¿Sera esta vez?



Argentina tampoco ha caído contra Chile en los últimos 34 partidos, cuando se habla de juegos oficiales, y no ha perdido en casa.



Y Colombia solamente ha perdido una vez contra Perú en calidad de visitante.



