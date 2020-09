Exjugador inglés menospreció a James y ahora se retracta

James Rodríguez ha dado para todo tipo de elogios en solo dos partidos con el Everton. Incluso, de quienes antes lo habían criticado.

El turno fue para el exdelantero del Tottenham Darren Bent, que se disculpó por los comentarios recientes que hizo sobre el fichaje de James por parte del Everton.



Bent admitió que se equivocó al dudar de la calidad del mediocampista colombiano.



“¿Sabes qué? Voy a levantar las manos aquí. Yo fui uno de los que dijo que él realmente lucharía, Rodríguez, y los fanáticos del Everton, me disculpo. Dije que pensaba que tendría problemas", dijo en talkSPORT.



"No estoy muy seguro sobre James Rodríguez", fue una de las críticas que hizo el exdelantero y ahora comentarista respecto al volante colombiano.



"Cuando pienso en James pienso en Özil, dos jugadores que son top, que hacen que arriba sucedan las cosas, pero a la hora del trabajo defensivo, de ir hacia atrás, no es determinante, dijo previamente.



En Inglaterra por ahora solo hay elogios para James, luego de su gran partido del pasado fin de semana cuando hizo gol, asistencia y una preasistencia genial.

