Darío Benedetto quedó señalado por la hinchada de Boca tras la eliminación del equipo en los octavos de final de la Copa Libertadores, en la que Corinthians, de Brasil, lo dejó afuera en lanzamientos desde el punto penalti.

Ese día, Benedetto falló un penalti en los 90, estrellándolo en el travesaño, y luego, en el desempate, mandó la pelota a la tribuna.

Lo que dijo Benedetto de los penaltis que falló

"En el primer penal me amargué y dije hay que pensar lo que sigue. En la tanda pido el penal y me dio una bronca, pero estábamos vivos y por eso bueno, había que confiar. Me sentí muy culpable, por eso las lágrimas. Sé cómo lo pensó el hincha y por eso duele. Noté que Sebastián empezó a anotar nombres y le dije que a mí no me saque de la lista, que quería patear alguno de los cinco. El martes me dormí a las 7 de la mañana, tenía mucha bronca, me destapaba, me daba frío. No la podía creer. Me dolía quedar así afuera porque tuve dos veces la chance de la clasificación y no pude", dijo Benedetto el jueves a ESPN recordando ese momento.



La eliminación le costó el puesto a Sebastián Battaglia, el técnico de Boca. Y Benedetto dijo que estaba dispuesto a volver a patear si había un penalti a favor de su equipo.

Benedetto volvió a fallar, ahora contra Talleres



Este sábado se dio la situación: Boca enfrentaba a Talleres en la Liga argentina y el árbitro sancionó un penalti por una mano del colombiano Rafael Pérez.



Como lo había prometido, Benedetto se paró al frente del balón y pateó: la bola se estrelló en el travesaño, en el mismo arco en el que falló contra Corinthians...

"Lo de Benedetto":

Por comentarios sobre el penal que falló Darío Benedetto ante Talleres pic.twitter.com/E5TW8uP139 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 16, 2022

El partido sigue en marcha a esta hora, con empate sin goles.



