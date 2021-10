Castañeda y Arboleda quieren seguir derecho, el Inter, en la mira

Los colombianos Danilo Arboleda y Frank Castañeda viven una temporada de ensueño con el Sheriff en la Liga de Campeones y en el fútbol de primera división en Moldavia.

Este martes, ambos tendrán una nueva experiencia cuando su equipo afronte la tercera jornada de la fase de grupos contra el Inter de Milán, en Italia, a la espera de hacer prevalecer su buen momento.



Le puede interesar: (Champions League: prográmese con los partidos de la semana)

¿Cuáles son los verdaderos objetivos?

Este equipo es la gran sorpresa al ubicarse líder del Grupo D con 6 puntos tras derrotar 1-2 al Real Madrid en el propio Santiago Bernabéu, un resultado que despertó el interés mundial por este modesto club.



Castañeda, capitán del Sheriff, habló con la agencia AFP antes de este juego. “Estamos viviendo un sueño y lo intento asimilar. Cuando pasen unos meses me daré cuenta de la magnitud de lo que hicimos, como fue ganarle al Real Madrid en su campo, y de lo que estamos haciendo en Champions”, explica el delantero de 27 años.



El éxito europeo le está llegando a Castañeda, formado en la cantera del Deportivo Cali, sin haber jugado nunca en la primera división colombiana.



Tras dos temporadas en el Orsomarso, de la serie B, dio el salto a Europa, al Senica eslovaco, en 2017, para pasar en 2020 al Sheriff Tiraspol moldavo, donde cumple su segunda campaña.



“En el Deportivo Cali no pude debutar como profesional y te queda un sabor amargo porque quería debutar en el equipo de mis amores y no se pudo. Pero haber llegado a un partido de Champions en campo del Real Madrid y ganarle supera todas las expectativas como jugador profesional. Lo que importa es lo que estás viviendo, que supera todo lo pasado”, añade.

Facebook Twitter Linkedin

Así celebraba Frank Castañeda, el capitán colombiano del Sheriff Tiraspol , el gol que le marcó a finales de marzo al Milsami en el Estadio CPSM, en Moldavia. Foto: Afp



Ahora, tras hacerse un nombre en Europa, sueña con jugar un día en la selección colombiana.



“Es un sueño que sigue latente, que quiero cumplir, pero soy consciente de que todo es un proceso y tengo que esperar el momento que me toque. Tengo que seguir trabajando duro, dar el paso de jugar en un equipo más grande en Europa, continuar creciendo y sé que el llamado de la Selección se va a dar”, afirma.



De momento, contra el Inter se podrá cruzar con uno de sus ídolos, el chileno Alexis Sánchez.



“Es uno de mis jugadores preferidos y lo sigo desde hace mucho tiempo. Ojalá tenga la oportunidad de cambiar la camiseta con él. Tengo sus videos, sus goles. Me parece un jugador extraordinario. Y juega en la misma posición que yo”.

Tienen los pies en la tierra

Castañeda fue protagonista el sábado junto a su compatriota Arboleda, pues ambos hicieron goles y el equipo ganó 4-0.



“Fue un partido bueno en el que pudimos hacer tres goles en el primer tiempo y creo que tenemos que seguir así de efectivos. En el segundo tiempo llegó el cuarto y hay que seguirle dando porque viene el Inter, estamos en concentración. Gracias a Dios estamos jugando bien y debemos seguir como vamos, pero hay que ir paso a paso”, dijo Arboleda a Futbolred.



Le puede interesar: (La Premier reporta positivos por covid-19, luego de partidos de selecciones)



Deportes