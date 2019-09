Daniela Ospina también sale en defensa de James

Mucho tiempo pasó para que Daniela Ospina se atreviera a hablar de James Rodríguez. Sin embargo, ante los últimos comentarios que se han generado por la reciente lesión de James, Daniela se pronunció con para contar aspectos que solo los más cercanos conocen acerca de la manera de James de entrenarse, de cuidarse y de comportarse como deportista de alto de rendimiento.

“De lo mucho que conozco de James, si hay algo que se puede destacar es su disciplina y su comportamiento para prepararse, yo no tengo por qué defenderlo, pero es la verdad. James es una persona que se exige al máximo y a veces, si hay algo en lo que haya pecado, es que se excede en su trabajo”, confesó Daniela en el ‘Vbar Caracol’.



Daniela fue clara y se mostró molesta por las declaraciones que le dio el médico Héctor Fabio Cruz a FUTBOLRED, así como las palabras de Iván René Valenciano, en las que ponen en duda el profesionalismo de James. “Me parece una falta de respeto, si algo tiene James Rodríguez es su disciplina. Solo los que están cerca saben de las cosas que él hace para estar en su mejor nivel”, dijo.



Y confesó que “James sacrificó sus últimas vacaciones para estar en forma. Trabajó con un grupo especializado que él tiene, diferente a los preparadores de los equipos de fútbol, solo para ponerse bien”.



Además, se vio sorprendida por la vuelta de James al Real Madrid. “La vida le está dando a James una segunda oportunidad y espero que pueda aprovecharla. No me esperaba que el final fuera este, pero la vida da muchas vueltas”, aseguró.



REDACCIÓN FUTBOLRED