Otro capítulo: expareja de Villa responde a los videos del futbolista

Sebastián Villa sigue en serios problemas en Argentina. A diario surgen nuevas revelaciones y testimonios en su contra, en el caso de supuesta violencia de género contra su expareja Daniela Cortés, quien este domingo dio nuevos detalles del caso, al reaccionar a los videos que presentó el jugador en su defensa.

Villa publicó la semana pasada unos videos con los que intentó probar su inocencia. En ellos se puede ver a la mamá de Cortés diciéndole que se calmara y a la expareja no dejándolo salir del cuarto y golpeándolo.



Sobre estos tres videos, este domingo Daniela Cortés habló en Crónica TV y aseguró que son viejos y "pruebas falsas"..



“Yo quiero aclarar que los videos que están circulando son viejos. Son de discusiones pasadas en las que él me grababa de forma burlesca y humillante y se los mandaba a sus amigos para provocarme y yo defenderme. No son del 27 de abril. Se puede ver la diferencia del corte de cabello, que él aparece rapado", dijo Daniela.



​

Considera además que estos videos no son suficientes pruebas del jugador para acusarla a ella de extorsión.



“Eso como prueba de una supuesta extorsión y robo, como fueron las acusaciones de la demanda de él, unos videos de carácter íntimo y sentimental, queriéndome ridiculizar. Cuando en realidad no tiene suficientes pruebas de una acusación tan fuerte", aseguró en un audio que se difundió en ese programa.

"Él publicaba esto excusándose, queriendo limpiar su imagen, ridiculizándome de esa manera con pruebas falsas. Diciendo que supuestamente eso pasó el 27 de abril. Cuando el 27 de abril él está con sus valijas. No hubo ningún forcejo, nada como para... No te imaginás la indignación que tengo porque si una sale a hablar siempre tiene ser con la verdad", agregó.



El fin de semana también se conoció el testimonio de la mamá de Daniela, ratificando la denuncia de su hija. Daniela ha dicho que su familia también se vio involucrada y que han recibido presión de los representantes de Villa..



“Los representantes de él llamaron muchas veces a mi familia y en ocasiones hasta me llamaron mí, pidiendo hablar conmigo porque sabían él estaba en un momento vulnerable. Mi familia estaba desesperada. Yo acá no veo redes, no veo noticias. Ellos estaban dispuestos a todo. Entonces los representantes llamaban muchas veces a mi hermana, a mis papás".



"Querían tratar de negociar y llegar a un acuerdo para que bajara las pruebas de las redes y que solucionemos esto con una disculpas íntimas como si no hubiera pasado nada porque a Sebastián le estaba afectando su carrera, que Sebastián estaba escondido, que estaba recibiendo amenazas, como que prácticamente está como si fuera una rata escondida".





