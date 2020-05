'Cualquier desacuerdo me mandaba un golpe': expareja de Villa

Daniela Cortés, expareja de Sebastián Villa, dio este miércoles nuevos detalles sobre relación que tuvo con el jugador y sobre la demanda en curso por violencia de género, que cursa en los tribunales argentinos.

"Con el abogado estamos tranquilos porque si uno va con la verdad va tranquilo al proceso. Hace poco pasó la indagatoria, el proceso va avanzando normal. Se le está dando un buen manejo. Acá el tema de violencia de genero acá es muy delicado", dijo Daniela en entrevista con el programa Vbar de Caracol.



La expareja de Villa narró los sucesos que la llevaron a denunciar al futbolista. "Era una relación con discusiones, como cualquier otra pareja. La relación se empezó a tornar tormentosa, empezaron los maltratos físicos y sicológicos. Como estábamos en un país ajeno yo lo ocultaba a mis padres. Hubo una serie de hechos en los que esto se volvió un círculo vicioso y triste que no sabia como salir de esa situación. Lo ultimo fue cuando no solo me pegó sino que se metió con mi familia, con amenazas de por medio que corría riesgo la vida de mi familia y yo no me callé mas, salí a hablar, pedí ayuda, no iba a permitir que hubiera daños con la vida de mi familia", dijo.



Agregó: "Ya en la cuarentena fue más difícil por el encierro y no poder viajar y eran agresiones más seguidas, cualquier desacuerdo me mandaba un golpe, un insulto. Cosas horribles. Y uno estar encerrado con el maltratador es peor".



En cuanto al proceso y la defensa de Villa, Daniela dijo: "Pone un video en redes y dice que no estaba en la casa, que tiene mamá y hermanas y que no agrede. Luego dice que sí estaba pero que no maltrató. Luego habla de robos y extorsiones y pone unos videos íntimos y sentimentales y solo ridiculiza. Cuando uno hace cosas tan graves tiene que tener pruebas. Cómo vas por la vida mintiendo y acusando. Eso me indignó. Tanto daño que hace y seguir con el maltrato y y diciendo mentiras".



Además narró los hechos de las supuestas amenazas que Villa habría hecho a su familia con "personas de grupos delincuenciales de Medellin. No es justo meterle tanto terror a alguien. Apenas pasó esto el abogado me ayudó con la protección de mi familia. Mi familia ni salia a la puerta por miedo".



En cuanto al tema de la pérdida de su embarazo, contó: "Fue el año pasado para mayo. Hace mucho me pedía un hijo porque yo ya tengo una hija. Me quito el dispositivo. Como entre el 10 5 de mayo me doy cuenta que estoy en embarazo, a los día íbamos ir al seguro (eps) para el proceso, días antes tuvimos una discusión fea en la que terminó como siempre en golpes. Me maltrato me dio golpes en el abdomen, patadas y empezó el sangrado. Estuve muy mal. salia mucha sangre. al otro día me levanté con cólicos lo obligo que me lleve al hospital y efectivamente había perdido el feto. A los dos meses vuelvo a Colombia y me iba a poner el dispositivo para cuidarme porque no es justo que un bebé pague el maltrato de las personas. Se dieron cuenta que tenia restos ovulares y me los tuvieron que sacar. Me dan pastillas abortivas para expulsar los restos".

Daniela dijo que está en tratamiento psicológico Tengo acompañamiento sicológico.

"Me da mucho dolor ver todo lo que aguanté, todo lo que le perdoné por que me manipulaba y me prometía, Perdoné muchas veces. Hay que seguir hasta las últimas instancias y que el juez decida. Puedo perdonar para sanación mía pero no dejar el tema ahí".



En cuanto al proceso, dijo que no puede responder si Villa debe ir o no a al cárcel, pero que sí merece un castigo. "Ojalá con todo esto cambie para la vida de él por sus errores y reorganice su vida. Me queda no volver a dejar que nadie nunca me vuelva a poner un dedo encima".





