El paso de Daniel Ruiz por el Santos de Brasil dejó un sabor amargo. Sí, fue, jugó algunos partidos, ganó alguna experiencia, pero no se pudo consolidar. Ahora, terminó su vínculo con el equipo brasileño y volvería a Millonarios.

Daniel Ruíz, quien estaba a préstamo en Santos de Brasil, rescindió su contrato porque el técnico no lo iba a tener en cuenta.

Despedida de Ruiz

Daniel Ruiz Foto: Dimayor - Vizzor Image

El propio jugador emitió un comunicado en el que le agradece al Santos, y confirma su marcha del equipo.



"Agradezco mucho a todos los torcedores, compañeros de equipos, dirigentes y profesionales del club por todo el apoyo durante este periodo que vestí esta camiseta. Mis mejores deseos siempre", dijo el futbolista.



Lo que viene ahora es que el jugador y Millonarios deberán decidir el futuro. El jugador quiere seguir en el exterior, pero de no haber una buena opción, regresaría al equipo azul con el que tiene contrato.



Si Millonarios decide contar con él, tiene hasta las 6 p. m. de este viernes para inscribirlo ante la Dimayor. Sería el único refuerzo en la plantilla embajadora.



En Santos Ruiz disputó 19 partidos y no anotó ningún gol. Al colombiano le costó adaptarse al medio y al equipo y no iba a tener mayor oportunidad si se quedaba.

