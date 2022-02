Daniel Ruiz apenas tiene 20 años y ya carga con mucho peso en Millonarios. Carga con la camiseta número 10, y eso ya es mucho. Y parece que llevara más tiempo en esa labor. Es el símbolo de la nueva sangre azul y será clave para afrontar la primera batalla de la Copa Libertadores, este martes contra Fluminense (7:30 p. m.).

Ruiz es ese jugador que hace del fútbol creatividad. Capaz de lanzar un pase genial o de recibir de manera genial un pase. Sabe definir. Tiene gol. Y tiene mucha personalidad. Encara los partidos como si llevara mil batallas en la cancha, y con esa camiseta, que no es lo mismo que llevar otra. Por eso, partido a partido de Millonarios, Ruiz se hace más importante.



En esta temporada lleva siete partidos y un gol. Se lo anotó a Águilas en El Campín, en la fecha 7 de la Liga. Su primer gol del año, y lo celebró con la euforia que se esperaba. En ese partido él fue el jugador más desequilibrante de Millonarios. El que encuentra luces en la oscuridad.

Y no nació en Millonarios. Ruiz inició su carrera profesional en el club Fortaleza, primero en el equipo sub-20, luego en el principal, y luego ya no lo paró nadie. Hizo su primer gol en la B el 15 de noviembre del 2020, contra Llaneros. Y antes, desde 2019, en un partido de Copa contra los azules, Millos ya se había fijado en él, y fue por él, y finalmente se lo llevó. Y hoy es una de sus principales cartas. La de mostrar. El presente y futuro. El crac.



Y solo tiene 20 años, cumplidos en julio del año pasado. Y tuvo un 2021 tan bueno, que Millos se decidió a quedarse con él. Hizo un gol valioso en la final contra Tolima. Un gol que es muy recordado por la afición: carrera por la izquierda, centro que no fue centro, pelota al área que no fue al área, sino que se fue al arco y adentro, cuando el arquero era su hoy compañero Álvaro Montero. El título se les escapó, pero Ruiz lo tiene entre ceja y ceja.



Luego de muchas negociaciones con Fortaleza, el equipo embajador adquirió los derechos de Ruiz a comienzos de este año, no podía perder a esa 'joya'.

La historia de Ruiz

Daniel Ruiz tiene la historia de miles de niños bogotanos que nacen para jugar al fútbol, solo que él tenía capacidades que lo hacían diferente a la mayoría de esos niños bogotanos. Salió de una escuela de fútbol llamada Dinhos, donde estuvo en el 2011, con 9 añitos, y donde ya demostraba que tenía cierto don con la pelota.



"Él juega con mucha pasión, desde muy chiquito le gustó el fútbol, siempre fue atrevido para hacer cosas diferentes. Juega con personalidad, no le da miedo hacer enganches, pegarle al arco. En la Selección de Bogotá así lo pusieran 15 minutos marcaba diferencia. Quiero que nunca pierda su esencia, los que lo vimos jugar disfrutamos de esa sutileza", contó al diario As el presidente de Dinhos, Israel Bolaños.

Daniel Ruiz, jugador de Millonarios. Foto: Dimayor



Ruiz, antes de ser Ruiz, antes de llegar a Fortaleza, donde lo miró Millonarios, estuvo cerca de quedarse en el exterior, haciendo el proceso a la inversa, arrancando por fuera del país. Estuvo probándose en el Rayo Vallecano, con solo 14 años, y si no se quedó fue por dificultades en España para contratar a menores de edad. Estuvo también en un campamento con el Milan, y ya con 16 años estaba en el Deportivo Cali, donde no se quedó por temas administrativos.



Por esa época lo buscaron del América, de Nacional, pero siempre pasaba algo y Ruiz no se quedaba, como si su destino fuera estar en Bogotá, cerquita de Millonarios, donde desde los 15 años ya le seguían la pista.

Aunque no es hincha de Millonarios. Eso lo dejó claro en una entrevista. Pero tampoco es de Santa Fe, pese a que alguna vez se puso ese uniforme cuando era niño y entró a la escuela cardenal, donde no se amañó. Ruiz no tiene comprometido el corazón futbolero. En Caracol Radio, dijo: “Yo no soy hincha de ningún equipo en Colombia. Mi papá y mi abuelo son hinchas de Santa Fe, mi mamá de Millonarios. Mi papá por llevarme a una escuela me puso ese uniforme".



Los equipos que sí lo han apasionado son de afuera, el Real Madrid y el Chelsea, donde sueña llegar algún día. Además, es admirador de Cristiano Ronaldo y de Juan Fernando Quintero.

El juego de Ruiz

Bucaramanga vs. Millonarios Foto: Dimayor - Vizzor Image

Al comienzo, Ruiz jugaba de 10, era el típico 10 que hacía fantasía con la pelota. Delgadito, menudito, habilidoso, atrevido. Luego, en Fortaleza, lo pusieron en la derecha, ya con más trabajo táctico, y en Millos lo ha hecho por la izquierda. Pero ya ha demostrado tener un gran panorama de la cancha, de saberse mover en varios sectores. Y de tener una pegada excepcional. Ruiz se ha cogido mucha confianza.

En Millonarios empezó, como era normal, desde abajo, jugando minuticos, saliendo a la luz de a poco, pero como no tenía freno, no tardó en consolidarse, en volverse titular de los más titulares. Este año, luego de que se concretara su permanencia, le dieron la camiseta 10, la que pesa, y la luce con ímpetu.



A nivel personal, Ruiz es una persona introvertida, casera, vive con sus padres, que lo acompañan en todos los partidos y hasta visitan los entrenamientos. Su mamá, cuentan en el club, a veces lo recoge.



También dicen que Ruiz, siendo callado, ha ganado confianza en el equipo, pero no es de hablar mucho. Se la pasa, para arriba y para abajo con Andrés Murillo, que es su mejor amigo. Pero no pierde oportunidad para juntarse con Mackalister Silva, el capitán y a quien le aprende a diario. Ruiz es de bajo perfil, pero no es de esconderse, no es de pasar desapercibido. Habla cuando tiene que hablar. Y si la pelota rueda, se crece.

Veo un muchacho con futuro, y como en el caso de los talentos, ojalá le ayude mucho al fútbol colombiano y pueda seguir por esa senda

TWITTER



El pasado domingo, el que habló de él fue nada más y nada menos que James Rodríguez, quien en conversación con sus seguidores en Twitch, dijo de Ruiz: "El número 10, lo he visto, tiene mucha calidad. Veo un muchacho con futuro, y como en el caso de los talentos, ojalá le ayude mucho al fútbol colombiano y pueda seguir por esa senda. Me gustan los jugadores de buen pie, ojalá Ruiz siga por ese camino", dijo.



En la Selección Colombia ya estuvo en el equipo sub-20, en un microciclo del exDT Arturo Reyes. Así que va haciendo el proceso, esperando su gran oportunidad.



Ahí está Ruiz, el joven del cabello que se agita contra el viento en cada carrera, el joven que ya no se ve tan joven, el joven que va mostrando partido a partido su talento, su magia, la fantasía que lo hizo ser diferente de niño y lo hace ser diferente ahora, cuando ya está grande, cuando ya lleva la pesada camiseta 10 de Millonarios.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

