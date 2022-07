Alejado desde hace unos años de la escena pública como un protagonista activo del fútbol, Daniel Passarella fue noticia en las últimas horas por un cuadro de salud que trajo preocupación. Algunas informaciones dieron cuenta de un deterioro neurodegenerativo que limitaría su capacidad de discernimiento, con olvidos y lagunas mentales, y dificultades para manejarse con autonomía.

A partir de estas revelaciones, La Nación se puso en contacto con allegados cercanos, que lo tratan desde hace más de 40 años, de su época de futbolista de River. Estas fuentes desmienten que el Káiser, de 69 años, esté diagnosticado con Alzheimer o Mal de Parkinson, al tiempo que califican de “totalmente exageradas” las informaciones que se conocieron desde la mañana de este martes.

Así está hoy la salud de Daniel Passarella



Descartan un caso de gravedad, pero reconocen que Passarella puede atravesar eventualmente por un episodio de “una laguna mental” o “el olvido de algún nombre”. Ambas dificultades las vinculan con un problema auditivo en uno de los oídos, que ocasionan un deterioro neuronal.



Passarella se atiende con el neurólogo Facundo Manes y desde hace un tiempo realiza una dieta. “Se pone a ver fútbol por televisión y come. Está unos kilos por arriba de su peso”, confió una fuente.



Un viejo amigo suyo, que pidió reserva del nombre, le comentó a este diario que al leer sobre el estado de salud, lo llamó alarmado a Passarella. “¿Me llamás por lo que salió publicado, no? No le des bola y vení para casa”, lo anticipó Passarella, como en sus tiempos de recio defensor.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Passarella (der.), en su época de presidente de River, en 2014, entregándole una camiseta a Falcao. Foto: Carlos Capella, Archivo EL TIEMPO

Esta persona lo fue a visitar a su casa, en Las Lomas de San Isidro. “Salimos a tomar un café en su camioneta. Manejó él, sin inconvenientes, lo cual descarta que tenga problemas de orientación, como también leí. Lo encontré absolutamente lúcido, estuvimos charlando un montón de fútbol, de la fecha del fin de semana, de (Miguel) Borja. Si me preguntás si es el Passarella de hace 10, 15 años, te digo que no. Pero, ¿quién es siempre el mismo cuando se entra en la adultez? Tiene algunos síntomas que se llaman stop de memoria”, agregó esta fuente, sin precisar un diagnóstico médico.



Passarella, como capitán del seleccionado argentino en el Mundial 1982, fue invitado y tiene previsto viajar, con su hijo Lucas y uno de sus nietos, a Italia entre el 21 y el 25 de septiembre, cuando en Trento se festejarán los 40 años del título que Italia conquistó en España ‘82. Su idea también es trasladarse hasta Milán para presenciar un partido de Inter, donde jugó entre 1985 y 1988.



De la actualidad futbolística, Passarella suele comentar que le preocupa que Lucas Martínez Quarta, un zaguero central que es muy de su gusto, no sea titular con asiduidad en Fiorentina, primer club del Káiser en Europa, entre 1982 y 1985. Considera que eso le restará posibilidades de integrar el plantel del seleccionado argentino en el Mundial.

Así vive hoy Daniel Passarella



Dentro de su agenda habitual, Passarella viaja regularmente a Chacabuco, su ciudad natal, donde vive su hijo. El diario Hoy, de Chacabuco, publicó el sábado 16 de julio fotografías del exdefensor, presente en el torneo de futsal infantil que organiza la Dirección de Deportes del municipio. Se sacó fotos con varios chicos y con los del equipo Los Kiricochos, en el que jugó su nieto. Gente que lo trata cada tanto en su tierra comentó que se “lo ve más lento”. Otras voces lo describen “deteriorado”, cuentan que no atiende llamados y que su hijo esquiva cualquier consulta sobre la salud de su padre.



De su actividad en el fútbol se fue distanciando tras dejar la presidencia de River en 2013, en cuyo gobierno sufrió el descenso de 2011. En los últimos años trascendieron propuestas para que volviera a dirigir en el exterior, pero ninguna fue firme ni de algún destino atractivo. Aún está pendiente de sentencia el juicio que se le sigue por malversación de fondos durante su presidencia de River y el financiamiento de barras bravas.



Hace un par de años se supo de su nombramiento como Director Ejecutivo de World Talent Group, una empresa creada por el multimillonario salvadoreño Fito Salume, dedicada a la detección de promesas futbolísticas.



Passarella es el único jugador bicampeón mundial con el seleccionado argentino, en 1978 y 1986, aunque en México no disputó ningún partido por una infección estomacal que lo tuvo internado durante unos días.



Mantiene el récord de defensor argentino más goleador de la historia, con 184, distribuidos de esta manera: 103 en River, 35 en Fiorentina, 15 en Inter, 9 en Sarmiento y 22 en el seleccionado. En el resto del mundo solo supera Ronald Koeman, con 193 goles.



Conocido como el “gran capitán” por una personalidad arrolladora, dentro y fuera de la cancha, ahora hay que atravesar el misterio para saber cómo son sus días.



LA NACIÓN (ARGENTINA)

GDA