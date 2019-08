Estos son los dos nuevos jugadores de la Selección Colombia

De los 24 nombres que el técnico Carlos Queiroz llamó a la Selección, dos estarán por primera vez en una convocatoria trabajando con el entrenador portugués. Se trata de Daniel Muñoz, jugador de Atlético Nacional, y Yairo Moreno, extremo del León, de México.

Moreno ya había sido incluido por Queiroz en la lista preliminar de 40 jugadores que la Federación Colombiana de Fútbol entregó a la Conmebol para la Copa América de Brasil, pero no quedó entre los 23 que viajaron al torneo.



Nacido el 4 de abril de 1995 en Necolcí (Antioquia), Moreno salió de las divisiones menores de Independiente Medellín, club con el que debutó en la A el 23 de marzo de 2014, en el juego que el DIM le ganó 2-0 a Deportivo Cali. Fue el único partido que jugó ese año.

Yairo Moreno tiene 24 años y desde mediados de 2018 juega en el León, de México. Comenzó en el Medellín (foto) y estuvo a préstamo en Equidad y Envigado. Foto: Juan Augusto Cardona



En 2015 fue cedido a Equidad, donde jugó 19 partidos, y en el 2016 estuvo en Envigado, con siete goles anotados en 32 encuentros, antes de volver al DIM, donde marcó 11 tantos en 39 juegos, en temporada y media.



Al León llegó a mediados del año pasado. En su primer año jugó 30 partidos, 14 de ellos como titular. Y en la actual temporada lleva cinco encuentros, cuatro como titular. Curiosamente, el DT Ignacio Ambriz lo tiene jugando como lateral izquierdo.



Por su parte, Muñoz, nacido el 26 de mayo de 1996 en Amalfi (Antioquia) es debutante absoluto. Comenzó como lateral izquierdo en Rionegro Águilas y este año llegó a Nacional, donde el DT Juan Carlos Osorio lo ha utilizado en varias posiciones, como la de extremo por la derecha o interior derecho. Tiene 102 partidos como profesional, entre Liga, Copa Colombia y Copa Suramericana, y ha conseguido cuatro goles.



"Tuve que tocar puertas en 10 o 12 equipos y muchas me decían que no o, simplemente, no se daban las cosas para llegar, pero eso me sirvió para crecer mucho más y ser más fuerte”, dijo Muñoz este martes en rueda de prensa. "La convocatoria la estaba soñando. Será lindo vestir esa camiseta con la que todo jugador sueña. Espero poder aprender mucho más”, agregó.



Sobre los dos nuevos convocados, Queiroz opinó: "(Muñoz) Nos puede aportar muchas soluciones, ha jugado de volante, de defensor derecho. No lo tengo jugando atrás, va a trabajar de volante con nosotros, a ganar experiencia, personalidad y con sus características. Como Yairo Moreno, son jugadores que están respondiendo muy fácilmente pueden salir de un punto del campo y arrastran el ataque 20, 30 metros en pocos segundos creando desequilibrio y situaciones de ataque eficientes para el equipo. Es una buena oportunidad para que Daniel se desarrolle, crezca y siga adelante".



