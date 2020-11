Muñoz y Orejuela, mano a mano por un puesto en la titular de Colombia

Carlos Queiroz no tiene mucho tiempo para poder cambiar alguna idea en la Selección Colombia y por eso se aferra a lo que logró hacer durante la Copa América de Brasil, en la que tuvo mucho tiempo al equipo junto. En dos o tres días de entrenamientos, lo que queda es reforzar conceptos tácticos.

Así las cosas, las convocatorias para las dos fechas dobles de la eliminatoria se han basado en esa lista de 23 jugadores que fueron a Brasil, cubriendo ausencias. Esta vez, a Queiroz se le abrió un hueco grande: el del lateral derecho.



En la lista inicial de 40 que armó Queiroz para la Copa estaba Luis Orejuela, que por entonces jugaba un Cruzeiro. Una lesión lo dejó por fuera y el portugués llamó a Stefan Medina, quien terminó quitándole el puesto al dueño de la posición en los últimos tiempos, Santiago Arias.



En el comienzo de la eliminatoria, Arias comenzó como titular y sufrió una grave lesión de tobillo. Y Medina también quedó afuera por un problema muscular. La primera opción que le quedaba era Orejuela, que ahora juega en Gremio. Y la segunda fue Daniel Muñoz, a quien tuvo en la lista para enfrentar a Brasil y Venezuela en los amistosos posteriores a la Copa. Una lesión lo sacó.

Luis Orejuela Foto: Federación Colombiana de Fútbol



Ahora, los dos llegan a pelear un puesto. “Con Muñoz, pues, somos grandes jugadores, con experiencia. El que ponga Queiroz deberá rendir en busca de beneficiar a la Selección”, dijo Orejuela, quien ya tiene cuatro partidos con la Selección de mayores y quien además hizo proceso en juveniles: fue al torneo Esperanzas de Toulon en 2014 y al Suramericano Sub-20 en 2015.



Orejuela ha tenido un buen paso por el fútbol brasileño. “(Estar allá) Me ha ayudado a ser más fuerte en ataque. Allá los jugadores son rápidos, eso me ha ayudado. La parte táctica, pues, nos gusta aplicarla y he aprendido a marcar más”, explicó.



Muñoz, por su parte, vive su primera experiencia vestido de amarillo. Tras su paso por Águilas Doradas y Nacional, ahora es compañero de Jhon Lucumí y Carlos Cuesta en el Genk, de Bélgica.



“Acá en la Selección se manejan unos duelos honestos. En la disputa por el puesto, el profesor decidirá. Lo primero que tenemos que tener es lealtad y honestidad. El que juegue va a dejar lo más alto el nombre de Colombia”, explicó.



Muñoz, quien además ha jugado de mediocampista y hasta de zaguero central, tiene su referente: “Siempre será Dani Alves, pero en Colombia tenemos buenos defensores. Los laterales son top, el caso de Stefan Medina y de Santiago Arias. Eso nos abre la puerta a Orejuela y a mí. Venimos con la mejor disposición de llenar ese vacío”, aseguró.



Hay otros dos jugadores que Queiroz podría utilizar en esa posición y uno de ellos, de hecho, debutó con la Selección en ella: Juan Guillermo Cuadrado, quien además lo está haciendo en Juventus.



Cuadrado aconsejó a los dos postulantes a esa casilla: “A Luis lo conocemos hace rato, ha tenido varios partidos con la Selección. Que salga a divertirse con mucha responsabilidad. Es un orgullo ponernos la camiseta de nuestro país. De Muñoz he visto partidos cuando estaba en Nacional y en Genk. Sé que es polifacético y da mucha salida. Sé que tiene las condiciones para estar aquí y que esté preparado por si le toca jugar”, señaló.



El puesto de lateral derecho, al menos para estos dos partidos, está disponible. Orejuela y Muñoz tienen ahora un mano a mano para meterse del todo en la lista.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

